Безвізовий режим з ЄС не скасують. Постанова про призначення членів комісії для відбору представників САП не вплине на безвіз. Все залежить від прозорості конкурсу при обранні посадовців.

Про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду. Шмигаль також зауважив, що ЄС та США заявили про необхідність прозорого конкурсу для обрання представників САП. Прем'єр переконує, що уряд дотримується всіх процедур, прописаних в українському законодавстві, повідомляє 24 канал.

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Безвіз не відміняється. Подивимося, як пройде конкурс всі разом: цілим суспільством, парламентом і, впевнений, що все буде зроблено в рамках чинного законодавства,

– заявив Шмигаль.

Що відомо про історію з САП і безвізом

Рада схвалила постанову про визначення представників парламенту до комісії, яка займатиметься проведенням конкурсу на заміщення адміністративних посад у САП.

У Європарламенті обурились таким рішенням та заявили, що український уряд ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС і майбутній транш у розмірі 1,5 мільярда євро.

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в умовах безвізу України з Євросоюзом немає нічого про САП.