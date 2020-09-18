Керівник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія прокоментував "чутки" про загрозу скасування безвізового режиму з ЄС через скандал навколо відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Точку зору Арахамії щодо ймовірності скасування безвізу через САП оприлюднило видання "Цензор.НЕТ".

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Арахамія: В умовах безвізу не згадують САП

Главу фракції "Слуга народу" запитали, як він ставиться до загрози скасування безвізу через труднощі навколо процедури призначення нового очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Давайте не звертати увагу на чутки, а звертати на документи,

– сказав Арахамія.

Політику зауважили, що мовиться не про чутки, а про конкретні заяви європейських політиків. Наприклад, з боку німецької євродепутатки та членкині комітету закордонних справ Віоли фон Крамон:

"Український уряд ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС і подальший транш допомоги в розмірі 1,5 мільярда євро".

На що Давид Арахамія відповів так: "Я буду реагувати тільки на листи. Листа немає ні від кого – ні від депутата, ні від парламенту".

У нас є асоціація з ЄС – там сотні, а то й тисячі ратифікованих документів. Там ніякого САП немає. Там є незалежність антикорупційної структури. Ми це підтримуємо і будемо цього дотримуватися,

– підсумував Арахамія.

Конфлікт навколо САП: головне

17 вересня український парламент ухвалив постанову 4104 про визначення представників парламенту до комісії, яка організовуватиме конкурс на заміщення посад у САП (передусім мовиться про відбір нового очільника відомства).

Це рішення Верховної Ради занепокоїло Євросоюз. У Європарламенті заявили, що процедура проблемна, а членам комісії " бракує доброчесності та досвіду антикорупції" (слова німецького політика та євродепутата Міхаеля Галера).

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