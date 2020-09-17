Парламент ухвалив постанову №4104 про визначення представників парламенту до комісії. Вона займатиметься проведенням конкурсу на заміщення адміністративних посад у САП.

Попереднє голосування за постанову Рада провалила

За відповідний проєкт проголосували 239 нардепів. Про це інформує 24 канал.

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Хто голосував за:

"Слуга народу" – 172 голоси;

"Опозиційна платформа – За життя" – 30 голосів;

"За майбутнє" – 18 голосів;

"Довіра" – 11 голосів;

Позафракційні – 8 голосів.

Які політсили були проти:

"Батьківщина" – 12 голосів;

"Європейська Солідарність" – 22 голоси;

"Голос" – 11 голосів;

"Слуга народу" – 1 голос;

Позафракційні – 2 голоси.

Зверніть увагу! 3 вересня Верховна Рада провалила голосування за цей проєкт постанови. Вдалось назбирати лише 221 голос за .

До складу комісії як представників Верховної Ради пропонують призначити:

Бусол Олену – завідувачку кафедри спеціально-правових дисциплін Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені Вернадського

завідувачку кафедри спеціально-правових дисциплін Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені Вернадського Гуджала Андрія – керуючого партнера адвокатського об’єднання “ГуДеГ” (за згодою);

– керуючого партнера адвокатського об’єднання “ГуДеГ” (за згодою); Дрозда Олексія – начальника відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ (за згодою);

– начальника відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ (за згодою); Коваль Катерину – першого заступника голови Союзу юристів України (за згодою);

– першого заступника голови Союзу юристів України (за згодою); Навроцького В'ячеслава – професора кафедри теорії права та прав людини Українського католицького університету, професора кафедри кримінального права і кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ, члена-кореспондента Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора (за згодою);

– професора кафедри теорії права та прав людини Українського католицького університету, професора кафедри кримінального права і кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ, члена-кореспондента Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора (за згодою); Романюка Богдана – професора кафедри транспортного права та логістики Національного транспортного університету, кандидата юридичних наук, доцента (за згодою);

– професора кафедри транспортного права та логістики Національного транспортного університету, кандидата юридичних наук, доцента (за згодою); Соболя Євгена – завідувача кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Винниченка, доктора юридичних наук, професора (за згодою).

У Європарламенті кажуть, що рішення загрожує безвізу

Рішення Верховної Ради щодо призначення керівництва САП занепокоїло Євросоюз. У Європарламенті заявили, що через проблемну процедуру відбору очільників САП існує загроза безвізовому режиму.

За словами членкині комітету з закордонних справ Європарламенту Віоли фон Крамон, влада України може успішно проштовхнути кандидатів у комісію, яким бракує досвіду.

Це не мине дарма. Український уряд ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС і подальший транш допомоги в розмірі 1,5 мільярда євро,

– написала фон Крамон у твіттері.

While international community is occupied with #Belarus, #Ukraine government is hastily pushing candidates lacking experience & integrity to select #SAPO head. This will not fly

Government is jeopardizing visa-free with the EU and further trance of €1,5 Billion assistance — Viola von Cramon (@ViolavonCramon) September 17, 2020

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