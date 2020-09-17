Рада призначила представників до комісії, що визначатиме адмінпосади у САП: це загрожує безвізу
Парламент ухвалив постанову №4104 про визначення представників парламенту до комісії. Вона займатиметься проведенням конкурсу на заміщення адміністративних посад у САП.
Попереднє голосування за постанову Рада провалила
За відповідний проєкт проголосували 239 нардепів. Про це інформує 24 канал.
Читайте також Україна може втратити безвізовий режим з ЄС: чим загрожують атаки на корупційні органи
Хто голосував за:
- "Слуга народу" – 172 голоси;
- "Опозиційна платформа – За життя" – 30 голосів;
- "За майбутнє" – 18 голосів;
- "Довіра" – 11 голосів;
- Позафракційні – 8 голосів.
Які політсили були проти:
- "Батьківщина" – 12 голосів;
- "Європейська Солідарність" – 22 голоси;
- "Голос" – 11 голосів;
- "Слуга народу" – 1 голос;
- Позафракційні – 2 голоси.
До складу комісії як представників Верховної Ради пропонують призначити:
- Бусол Олену – завідувачку кафедри спеціально-правових дисциплін Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені Вернадського
- Гуджала Андрія – керуючого партнера адвокатського об’єднання “ГуДеГ” (за згодою);
- Дрозда Олексія – начальника відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ (за згодою);
- Коваль Катерину – першого заступника голови Союзу юристів України (за згодою);
- Навроцького В'ячеслава – професора кафедри теорії права та прав людини Українського католицького університету, професора кафедри кримінального права і кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ, члена-кореспондента Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора (за згодою);
- Романюка Богдана – професора кафедри транспортного права та логістики Національного транспортного університету, кандидата юридичних наук, доцента (за згодою);
- Соболя Євгена – завідувача кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Винниченка, доктора юридичних наук, професора (за згодою).
У Європарламенті кажуть, що рішення загрожує безвізу
Рішення Верховної Ради щодо призначення керівництва САП занепокоїло Євросоюз. У Європарламенті заявили, що через проблемну процедуру відбору очільників САП існує загроза безвізовому режиму.
За словами членкині комітету з закордонних справ Європарламенту Віоли фон Крамон, влада України може успішно проштовхнути кандидатів у комісію, яким бракує досвіду.
Це не мине дарма. Український уряд ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС і подальший транш допомоги в розмірі 1,5 мільярда євро,
– написала фон Крамон у твіттері.
Новина доповнюється...