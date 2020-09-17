Євросоюз уважно слідкує за реформами в Україні. Там, зокрема, занепокоїєні рішення депутатів щодо комісії, яка обиратиме очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Чи вплине це на безвізовий режим з Україною – читайте далі.

У боротьбі з корупцією Україні потрібно досягнути ще багато чого. Це завжди є політичним, правовим та навіть економічним критерієм для рішень, які ухвалює Євросоюз. Про це в прямому ефірі 24 каналу повідомив Пятрас Ауштрявічус, депутат Європарламенту від Литви.

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Він наголосив, що однією з головних обіцянок президента Зеленського напередодні виборів у 2019 році була боротьба проти корупції. В ЄС були дуже раді цьому, а також сподівалися побачити якісь систематичні рішення та досягнення у цій сфері.

"Ми дізналися про голосування, яке викликає певні сумніви. Тому треба буде дуже спостерігати за втіленням цього рішення Ради. З'явилися певні заяви, навіть щодо безвізового режиму та економічної допомоги тощо", – зауважив він.

Довідка. 17 вересня Рада проголосувала за створення конкурсної комісії, яка має обрати прокурорів та голову Спеціальної антикорупційної прокуратури і прокурорів.



У Європарламенті кажуть, що влада України може успішно проштовхнути кандидатів у комісію, яким бракує досвіду. Це, зокрема, ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС.

За словами євродепутата, найімовірніше, що миттєвих змін щодо безвізового режиму не буде. Проте ухвалене парламентом рішення може стати додатковим питанням, яке постійно підійматиметься на двосторонніх переговорах України та ЄС.

Я дуже не хотів би, аби двері безвізового режиму для українців закрилися. Вони мають право приїжджати до нас. Але влада повинна задуматися, що сигнали, які надходять від ЄС – не пусті,

– підкреслив Ауштрявічус.

Про санкції проти українських політиків

Крім цього, політик пояснив, чи може ЄС позбавляти віз не звичайних людей, а тих політиків та чиновників, які стоять за цими процесами. Тобто, чи може йтися про введення проти них персональних санкцій.

Він наголосив, що ЄС дивиться на Україну як на демократичну країну. Тобто таку, громадяни якої самі під час виборів обирають тих чи інших політиків на високі посади, надаючи їм можливість діяти на благо народу.

Тож Ауштрявічус не думає, що такий санкційний список повинен розглядатися. Але те, що в Україні є політики, які не зацікавлені у боротьбі проти корупції, які навпаки сприяють цим процесам – це факт, вважає він.

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"Демократичним способом треба вирішувати, аби такі політики не мали підтримки з боку людей. Тому що дуже дивно, що вони можуть ухвалювати такі рішення і казати, що мають її, а тому можуть вирішувати долю країну. Але в бік корупції, а не навпаки", – підсумував політик.