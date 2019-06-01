16:13
1 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як росіяни підкорюють космос. У РФ з'явиться новий президент
      Вєсті Кремля
      13:17, сьогодні
      Вєсті.UA: Жертовність Авакова. Провальний рецепт Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:51, 31 травня
      Гроші дорожче за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди
      ЦРУ
      09:00, 31 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Активісти у Києві влаштували марш на підтримку бранців Кремля: фото та відео

      182 Читать новость на русском
      Активісти влаштували марш на підтримку українських політв'язнів
      Активісти влаштували марш на підтримку українських політв'язнів / sos-ukraine.org

      У столиці активісти влаштували марш на підтримку українських політв'язнів. Люди прийшли під Адміністрацію Президента з вимогою, аби Володимир Зеленський створив координаційну групу з питань звільнення заручників Кремля.

      Як повідомив у прямому ефірі кореспондент 24 каналу, колона спочатку попрямувала до корпусу "Червоного хреста", потім до Майдану Незалежності, а завершилася хода біля Адміністрації президента.

      Читайте також: У Києві активісти пікетують проти судді, який причетний до корупційних схем: деталі

      Кілька сотень родичів заручників Кремля, правозахисників та громадських активістів вирішили публічно підтримати законопроект, який встановлює відповідальність за злочини проти людяності, а також окреслює положення щодо воєнних злочинів у відповідність до міжнародного права.

      Участь у заході бере і сестра Олега Сенцова Наталя Каплан. Вона вже протягом декількох місяців не може поспілкуватися з українським режисером, що перебуває у полоні. Головна вимога активістів – створити робочу групу, яка б займалася розв'язанням питання звільнення українських політв'язнів. 

      Скільки українців перебуває в полоні Росії?В окупованому Росією Криму та на території РФ Кремль переслідує 115 українців з політичних мотивів. З них 63 громадянина України – кримські татари. Загалом 38 українців зі 115 вже засудили. Сфабриковані справи ще 77 осіб перебувають на етапі досудового слідства.

      Дивіться відео: активісти у Києві підтримали українських політв'язнів

       

      blog_ava
      Джамала чи Даша Астаф'єва? Вгадайте українську зірку за дитячим фото
      сьогодні
      2218
      Теги: Новини України Новини Києва Протести Активісти Пікет Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      29 травня , 00:01 Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      Роман Маселко 731
      Це буде майже революція, – Фесенко про новий парламент, склад "Слуги народу" і Коломойського
      28 травня , 20:03 Це буде майже революція, – Фесенко про новий парламент, склад "Слуги народу" і Коломойського
      Інна Жолобович 3798
      Саакашвілі та громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      28 травня , 18:33 Саакашвілі та громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      Євгенія Мазур 1767
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      28 травня , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 735
      Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      28 травня , 17:53 Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      6154
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук