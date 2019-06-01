Активісти у Києві влаштували марш на підтримку бранців Кремля: фото та відео

У столиці активісти влаштували марш на підтримку українських політв'язнів. Люди прийшли під Адміністрацію Президента з вимогою, аби Володимир Зеленський створив координаційну групу з питань звільнення заручників Кремля.

Як повідомив у прямому ефірі кореспондент 24 каналу, колона спочатку попрямувала до корпусу "Червоного хреста", потім до Майдану Незалежності, а завершилася хода біля Адміністрації президента.

Читайте також: У Києві активісти пікетують проти судді, який причетний до корупційних схем: деталі

Кілька сотень родичів заручників Кремля, правозахисників та громадських активістів вирішили публічно підтримати законопроект, який встановлює відповідальність за злочини проти людяності, а також окреслює положення щодо воєнних злочинів у відповідність до міжнародного права.

Участь у заході бере і сестра Олега Сенцова Наталя Каплан. Вона вже протягом декількох місяців не може поспілкуватися з українським режисером, що перебуває у полоні. Головна вимога активістів – створити робочу групу, яка б займалася розв'язанням питання звільнення українських політв'язнів.

Скільки українців перебуває в полоні Росії?В окупованому Росією Криму та на території РФ Кремль переслідує 115 українців з політичних мотивів. З них 63 громадянина України – кримські татари. Загалом 38 українців зі 115 вже засудили. Сфабриковані справи ще 77 осіб перебувають на етапі досудового слідства.

Дивіться відео: активісти у Києві підтримали українських політв'язнів