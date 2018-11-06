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      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
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      Активісти викривають тих, хто розкрадає цю державу, тому їх і вбивають, – "Самопоміч"

      103 Читать новость на русском
      Вбивство активістки
      Вбивство активістки / radiosvoboda.org

      Фракція "Самопоміч" вимагає створення незалежної і збалансованої тимчасової слідчої комісії у справах нападів на активістів.

      Очолювати цю ТСК повинна людина, яка не має жодного стосунку до коаліції, яка буде незалежно і незаангажовано проводити роботу цієї слідчої комісії.

      Ця ТСК нарешті має сказати, чому напади на активістів не розслідуються, чому вони саботуються на місцях і хто та чому боїться активістів? Бо виглядає так, що вони викривають тих, хто розкрадає цю державу, тому їх і вбивають.

      Напередодні, під час засідання погоджувальної ради, під стіни парламенту прийшли активісти і правозахисники. Вони вимагали створення незалежної тимчасової слідчої комісії.

      На жаль, відомо, що слідчі комісії в стінах цього парламенту зрідка бували ефективними. Відомо, що в них дуже мало повноважень. Але "Самопоміч" все одно вимагає ТСК щодо побиття активістів, нападу і вже тепер смерті активістки Гандзюк. І продовжує це вимагати, попри те, що зараз в парламенті більшість, коаліція намагається створити абсолютно контрольовану тимчасову слідчу комісію.

      Коаліція призначила голову Служби безпеки, який зараз відповідає за розслідування; Генерального прокурора, який відповідає за процесуальне керівництво в цих розслідуваннях; голову МВС, який відповідає за роботу Національної поліції і скеровує її діяльність. І в той же час члени коаліції хочуть контролювати тимчасову слідчу комісію, яка має дати висновок, чи є бездіяльність в діях цих органів чи немає? Чи напади на активістів розслідуються чи вони саботуються на місцях правоохоронними органами?

      Так парламентаризм не працює. "Самопоміч" вважає: по-перше, принципово, щоб у цій тимчасовій слідчій комісії був незалежний голова. По-друге: щоб всі взяли на себе відповідальність за роботу цієї комісії, що туди будуть з’являтися правоохоронні органи, надавати свої пояснення.

      Парламент нарешті має стати парламентом. Ми маємо згадати, що нас сюди обирали люди, а не правоохоронні органи, не міністри, які зараз обіймають свої посади. Ті люди, на яких нападають, вони якраз роблять роботу правоохоронних органів, роботу судів, вони викривають корупціонерів. А влада навіть не може ці справи розслідувати.

      Теги: Новини політики ГПУ СБУ Самопоміч Міністерство внутрішніх справ
      Джерело: 24 Канал
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