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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Активність Зеленського підняла рейтинг "Слуги Народу", – Фесенко

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      Володимир Фесенко
      Володимир Фесенко / glavred.info

      Зростання рейтингу партії "Слуга Народу" пояснюється активністю президента Володимира Зеленського, яку він проявляє впродовж останніх тижнів.

      Таку думку висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

      "Поїздка Зеленського по регіонах, "виховування" чиновників на публіці – все це підтримується переважно тими виборцями, які проголосували за нього. Рейтинг партії навіть вищий, ніж результат Зеленського в першому турі", – сказав політолог.

      Він також підкреслив, що про популярність тієї чи іншої партії не можна судити, орієнтуючись на думки користувачів Facebook.

      Facebook – не показник. Якщо спиратися на нього, то Порошенко мав би стати цілковитим переможцем президентських виборів. Тут така ж ситуація. За Зеленського і його партію голосує не Facebook, а реальні мешканці України. І таких більшість – подобається це комусь чи ні,
      – зазначив Фесенко.

      Нагадаємо, у вівторок Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) опублікував результати опитування, проведеного з третього до 13 липня. За партію "Слуга Народу" готові проголосувати 52,3% серед тих, хто вже визначився з вибором. Решта голосів розподілилися так: "Опозиційна платформа – За Життя" – 10,3%, "Європейська Солідарність" – 7,9%, "Батьківщина" – 5,8%, "Сила і Честь" – 5,1%. Згідно з опитуванням, партія "Голос" з рейтингом 4% не долає бар'єр для проходження до парламенту.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Партія Голос Слуга народу Опозиційна платформа – За життя Європейська солідарність
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