Акція в Києві проходить мирно / Фото Владислава Соловйова для 24 каналу

В Україні проходить всеукраїнська акція "200 днів брехні", яка розпочалась 25 червня, а сьогодні, 4 липня, відбувається у Києві. Активісти виступають проти переслідування фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Мовиться про волонтерку Юлію Кузьменко, ветерана АТО і музиканта Андрія Антоненка та військову медсестру Яну Дугарь.