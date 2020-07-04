"200 днів брехні": у Києві проходить акція на підтримку підозрюваних у справі Шеремета – фото
В Україні проходить всеукраїнська акція "200 днів брехні", яка розпочалась 25 червня, а сьогодні, 4 липня, відбувається у Києві. Активісти виступають проти переслідування фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Мовиться про волонтерку Юлію Кузьменко, ветерана АТО і музиканта Андрія Антоненка та військову медсестру Яну Дугарь.
Акція розпочалась о 12:00 в парку Шевченка в Києві. Про це повідомляє 24 канал.
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Що відомо про акцію на підтримку підозрюваних у справі Шеремета
- За попередніми даними в центрі Києва зібралось вже понад 500 людей. Правоохоронців небагато. Акція проходить мирно.
- У парку Шевченка відбувається концерт. Після нього учасники акції мають намір піти ходою до МВС та Офісу Президента.
- Серед учасників – громадські активісти, волонтери, військові, представники націоналістичних організацій.
- На мітингу присутні, зокрема, родичі та друзі фігурантів справи вбивства журналіста Шеремета. Також на акцію прийшла Яна Дугарь – одна з підозрюваних, яка змушена наразі носити електронний браслет. У неї на відміну від інших підозрюваних, яких тримають під вартою, був запобіжний захід у вигляді застави 168 тисяч гривень. Гроші допомогли зібрати не байдужі.
- Головні питання учасників акції до МВС: Чому не шукають справжніх вбивць? Чому за ґратами непричетні люди? Чому не помічають безліч доказів невинуватості Андрія, Юлі, Яни і відверті факти брехні правоохоронців?
- Цікаво, що акцію 4 липня обіцяли підтримати футбольні ультрас "Динамо".
Акція на підтримку підозрюваних у справі Шеремета / Фото Владислава Соловйова для 24 каналу
Вбивство Павла Шеремета: головне
- Автомобіль із журналістом Павлом Шереметом вибухнув 20 липня 2016 року в Києві. Журналіст загинув на місці.
- Після кількох років розслідування справи слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".
- У грудні 2019 року поліція затримала підозрюваних у справі. За інформацією слідчих, мотив – начебто Шеремета вбили, "захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, задля дестабілізації ситуації в країні".
- У травні слідство змінило мотив на такий: невстановлені особи, діючи з особистих мотивів, вирішили створити вкрай резонансну подію з метою подальшої провокації численних акцій протесту.
- І ці невстановлені люди "залучили" Андрія Антоненка, Яну Дугарь і Юлію Кузьменко. Про гроші у кваліфікації вбивства даних немає.
- Досудове розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета завершилось місяць тому. Матеріали готові до передачі в суд. Проте наразі з документами ознайомлюються захисники підозрюваних. Після завершення досудового розслідування, матеріали передали на розгляд адвокатам.
Підозрювані у вбивстві Павла Шеремета
- Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку. Згодом підозру Кузьменко дещо змінили: вона нібито не підривала вибухівку, а лише закладала її.
- Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вона вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. Дугарь перебуває під цілодобовим домашнім арештом, але їй вже зібрали необхідну суму для внесення застави.
- Андрій Антоненко – ветеран бойових дій на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант Riffmaster. Раніше слідство називало його організатором, але тепер він – лише виконавець за попередньою змовою. Антоненко перебуває під вартою.
- Владислав Грищенко – ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча".
- Інна Грищенко – дружина Владислава, військова з позивним "Пума". Перебуває під домашнім арештом через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося.