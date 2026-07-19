"Сирський має піти": в Україні 4-ий день не вщухають масштабні протести

19 липня у різних містах України тисячі людей продовжують виходити на мітинги. Вони вимагають відставки головкома Олександра Сирського, а також повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Крім Києва, люди вже четвертий день збираються на протести у Дніпрі, Харкові, Миколаєві, Одесі, Хмельницькому, Вінниці, Кропивницькому, Луцьку, Черкасах, Мукачеві, Івано-Франківську, Чернівцях, Ужгороді та інших містах України.

Як проходить четвертий день масштабний протестів в Україні?

Люди вимагають змін в армії, а також належного ставлення до українських військових з боку командування.

Під час акції учасники скандують: "Депутатів на роботу", "Воювати потрібно дронами, а не кров'ю", "Канікули не на часі", "Свободу слова військовим".

Люди тримають картонки із написами: "Військові служать народу України, а не головкому", "На канікулах діти, а ви – працюйте", "Майбутнє армії вирішується сьогодні", "Війна не пробачає помилок".

Київ

Сотні людей вийшли на протест на площу біля театра Івана Франка. Вони кричать "Ганьба!", "Влада – це народ" і "Федоров".

4-ий день мітинга у столиці: дивіться відео

Протести у Києві не стихають: дивіться відео

Кияни продовжують протестувати / Фото з соцмережі

Кияни вигукують слова на підтримку Федорова: дивіться відео

Харків

У Харкові понад 400 людей вийшли на майдан Свободи з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони та звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

Кількість учасників акції станом на 20:30 склала 450 людей, повідомила Суспільне Харків речниця поліції регіону Людмила Прокопенко.

У Харкові люди скандують: "Реформи мають тривати": дивіться відео

Як мітингують харків'яни / Фото Суспільне

Луцьк

У Луцьку ввечері на Театральному майдані міста зібралися понад 300 людей. Учасники вигукували гасла: "Ми за іновації", "Україна – це я" та "Геть Сирського".

Люди вийшли на мітинг у Луцьку / Фото Суспільне

Вінниця

Десятки людей вийшли на вулиці у Вінниці. Навіть негода не завадила їм висловити свій протест проти кадрових змін у Міноборони. Люди скандують: "Єдиним джерелом влади є народ!".

Як проходить мітинг у Вінниці: дивіться відео

Івано-Франківськ

Увечері 19 липня 2026 року на площу біля обласної військової адміністрації в Івано-Франківську прийшли приблизно 250 людей. Вони четвертий день поспіль мітингують проти звільнення колишнього міністра оборони Михайла Федорова.

Понад дві сотні людей мітингують в Івано-Франківську: дивіться відео

Містяни кричать: "Сирського геть!"

Черкаси

150 людей вийшли на акцію в Черкасах. Вони зібралися з картонками та вимагали відставки Сирського та повернення Федорова.

Протест у Черкасах / Фото Суспільне

Невеличкий мітинг в Умані: дивіться відео

Дніпро

Четвертий день поспіль жителі Дніпра виходять на мітинг проти відставки Михайла Федорова. На мирну акцію долучились понад 150 містян. Розпочали акцію з хвилини мовчання. Також розгорнули великий прапор України.

Люди скандують гасла, зокрема, "Не ламайте, що працює", "Джерелом влади – є народ", "Війську – чесну реформу".

Мітинг у Дніпрі / Фото Суспільне

Одеса

На вулиці Дерибасівській зібралися близько тисячі людей. Під час мітингу вони скандували: "Федорова в Міноборони", "Сирського – геть", "У війни немає канікул", "Військові не одноразові", "Змінемося або загинемо", "Совок – геть" і "Ганьба".

Протест в Одесі / Фото Суспільне

Мітинг в Одесі: дивіться відео