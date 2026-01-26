У Тайвані чоловік піднявся на один із найвищих хмарочосів планети без страховки

Скелелаз Алекс Хоннольд піднявся на хмарочос Тайбей 101 у Тайвані без жодної страховки. Сходження на понад 500-метрову будівлю тривало півтори години та транслювалося наживо.

Після підйому спортсмен визнав, що сходження було фізично виснажливим. Про це повідомило NBC News.

Що відомо про сходження на хмарочос?

Як йдеться в матеріалі, 40-річний Алекс Хоннольд зійшов на один із найвищих хмарочосів світу – Тайбей 101 у столиці Тайваню. Він піднявся на 101 поверх без будь-якої страховки.

Вільне сходження на 500-метровий хмарочос у Тайвані: дивіться відео

Сходження тривало 91 хвилину. Під час підйому альпініст зупинявся, зокрема перед фінальними секціями будівлі та щоб поговорити із коментаторами.

Зазначається, що сходження відбулось на день пізніше запланованого через негоду. На вершині його очікував сильний вітер.

Перші хвилини на даху будівлі: дивіться відео

Опісля Хоннольд уперше за весь маршрут одягнув страховку для спуску.

Як нагадало видання, у 2017 році скелелаз прославився вільним сходженням на скелю Ель-Капітан у Каліфорнії, США. Подія лягла в основу документального фільму "Фрі-соло", відзначеного премією Оскар.

Нещодавні схожі рекорди