Білоруські журналісти закликали Генеральну асамблею ООН відправити в країну місію спостерігачів.

Відповідне звернення підписали лауреатка Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич, голова Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець та головний секретар організації "Репортери без кордонів" Кристоф Делуар, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Закликаємо Генеральну асамблею ООН відправити місію спостерігачів для того, щоб задокументувати зловживання щодо прав журналістів,

– йдеться у зверненні.

Алексієвич, Бастунець та Делуар також звернулися до Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Вони закликають "включити свободу друку як пріоритет у посередництві з врегулювання кризи".

"Ми закликаємо країни СНД обумовити головування Білорусі в цій організації, яке заплановане на 2021 рік, припиненням насильства щодо працівників ЗМІ", – наголосили журналісти.

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