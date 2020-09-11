Нобелівська лауреатка Алексієвич звернулась до ООН через ситуацію в Білорусі
Білоруські журналісти закликали Генеральну асамблею ООН відправити в країну місію спостерігачів.
Відповідне звернення підписали лауреатка Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич, голова Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець та головний секретар організації "Репортери без кордонів" Кристоф Делуар, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
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Закликаємо Генеральну асамблею ООН відправити місію спостерігачів для того, щоб задокументувати зловживання щодо прав журналістів,
– йдеться у зверненні.
Алексієвич, Бастунець та Делуар також звернулися до Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Вони закликають "включити свободу друку як пріоритет у посередництві з врегулювання кризи".
"Ми закликаємо країни СНД обумовити головування Білорусі в цій організації, яке заплановане на 2021 рік, припиненням насильства щодо працівників ЗМІ", – наголосили журналісти.
Що було раніше
- На початку вересня у Білорусі затримали шестеро журналістів, які висвітлювали акції протесту. Їх визнали винними в участі у несанкціонованій акції та засудили на три доби арешту.
- У серпні міністерство закордонних справ позбавило акредитації 17 журналістів іноземних ЗМІ, які висвітлювали події в Білорусі.
- З 9 серпня у Білорусі тривають масові акції протесту незгідних з результатами виборів президента. Переможцем оголосили діючого главу держави Олександра Лукашенка. Він обіймав цю посаду ще з 1994 року. Згідно з даними ЦВК, Лукашенка підтримали 80,1% виборців, а Світлану Тихановську – 10,12%. Протестувальники вважають, що результати виборів сфальсифіковані.