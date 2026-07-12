Дружина нардепа Торохтія задекларувала люксові прикраси й подарувала чоловіку елітний Maybach

Дружина народного депутата Богдана Торохтія, який входить до депутатської групи "За майбутнє", Аліна Левченко оформила на чоловіка подарунок у вигляді Mercedes-Benz Maybach 2019 року випуску.

Водночас, згідно з декларацією, її офіційні доходи за рік були доволі скромними: у державному підприємстві "Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу" вона задекларувала 18,5 тисячі гривень зарплати, а ще 91,3 тисячі гривень – від роботи на Чернігівському хлібокомбінаті №2. Деталі зібрав OBOZ.UA.

Які є подробиці про дружину народного обранця?

У соцмережах Левченко регулярно демонструє розкішний спосіб життя. Зокрема, вона публікує світлини з дорогими аксесуарами та подорожами. На одному з фото користувачі звернули увагу на годинник Audemars Piguet, вартість якого може досягати 88 тисяч євро. Саме цей аксесуар зазначений у декларації Богдана Торохтія як майно його дружини.

Крім того, у Threads звернули увагу і на те, що в акаунті Левченко лунала російська музика. А 3 липня 2026 року Аліна Левченко подарувала чоловікові Mercedes-Benz Maybach.



Аліна Левченко подарувала чоловікові елітну автівку / Скриншот декларації

У документі зазначено, що автомобіль коштує 1,38 мільйона гривень, хоча на ринку аналогічні моделі продаються приблизно за 3,5 – 5,3 мільйона гривень. У декларації також є можливі неточності.

Зокрема, дохід Левченко в одному з пунктів зазначений як нуль гривень – у документі вказано лише набір нулів. Сам Богдан Торохтій за минулий рік отримав 754,2 тисячі гривень депутатської зарплати, що становить близько 62,8 тисячі гривень на місяць до сплати податків.

Серед задекларованих доходів Аліни Левченко значну частину становлять грошові подарунки від батька – Віталія Левченка, який працює футбольним тренером. Зокрема, вона отримала від нього 738,3 тисячі гривень, 735,7 тисячі гривень, 418,2 тисячі гривень та ще 2,595 мільйона гривень. З 2022 року її батько очолює узбецький футбольний клуб "Нефтчі" з Фергани. Декларація також містить великий перелік предметів розкоші.

Найдорожчим із тих, вартість яких офіційно вказана, є діамантовий хрест Graff, оцінений у 812 870 гривень. Крім нього, серед найдорожчих покупок – каблучка Bulgari з діамантами вартістю 623 070 гривень та сумка Fendi, яка коштувала понад пів мільйона гривень.

Водночас реальна вартість майна може бути значно більшою. Частина коштовностей у декларації внесена без зазначення ціни. Серед них:

годинники Rolex та Audemars Piguet;

прикраси Van Cleef & Arpels;

сумки Chanel і Dior, які можуть коштувати від кількох до десятків тисяч євро.

Окрім цього, Левченко задекларувала численні ювелірні вироби: браслети Cartier, Bulgari та Van Cleef & Arpels, каблучки, сережки, кольє, підвіси й інші прикраси, значна частина яких оздоблена діамантами.

За публікаціями у соцмережах можна побачити, що Аліна Левченко часто подорожує за кордон. Серед оприлюднених нею фотографій є світлини з Оману, Італії та інших країн.



Левченко ділиться світлинами з розкішних подорожей по всьому світу / Скриншот з її сторінки

Чим відомий нардеп Торохтій?

Богдан Торохтій неодноразово опинявся у центрі скандалів. У липні 2025 року він підтримав законопроєкт №12414, який передбачав обмеження повноважень НАБУ та САП. Хоча окремі депутати згодом заявили, що шкодують про своє голосування.

Раніше він входив до парламентської фракції "Слуга народу", однак після низки скандалів його виключили, і згодом він приєднався до депутатської групи "За майбутнє".

У 2022 році журналісти повідомляли, що під час воєнного стану депутат нібито відпочивав у Болгарії, хоча сам запевняв, що перебував там ще до початку повномасштабної війни. Розслідувачі проаналізували публікації його дружини та дійшли висновку, що Торохтій все ж перебував у Болгарії саме в серпні 2022 року. До того ж, Аліна Левченко якраз у 2022 році придбала елітну нерухомість в Україні та Болгарії.

Також повідомлялося, що за час повномасштабної війни родина змінила щонайменше три автомобілі:

Mercedes-Benz G400;

Mercedes EQS 580;

Range Rover.

Сама Аліна Левченко у 2023 році працювала радницею генерального директора державного підприємства "Антонов", де займалася аналізом економічних і міжнародних документів, а також питаннями управління непрофільними активами.

Після виходу розслідування BIHUS.Info в "Укроборонпромі" заявили про перевірку її відповідності займаній посаді, а вже в червні 2023 року Левченко звільнили.