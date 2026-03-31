Його мобілізували до КВІР: ЗМІ пишуть, що в Ірані через удар дрона загинув 11-річний хлопчик

На одному з контрольно-пропускних пунктів у Тегерані унаслідок повітряних атаки по військових об'єктах Ірану загинув п'ятикласник Аліреза Джафарі. Його мобілізували до Корпусу вартових ісламської революції.

Про таке повідомили у правозахисній організації Hengaw, яка займається висвітленням та документуванням порушень прав людини в Ірані, великою мірою увагу приділяють саме курдській меншині.

Що відомо про загибель дитини?

Правозахисники посилаються на державну газету країни Hamshahri, в інтерв'ю для якої мати загиблого хлопчика розповіла, що через "нестачу особового складу" його батько відвіз дитину на КПП. Там 11-річний Аліреза загинув від удару безпілотника.

Загибель дитини "під час виконання службових обов'язків" на контрольно-пропускному пункті на шосе Артеш підтвердила й організація вчителів "Басідж". Вони підпорядковуються Корпусу вартових ісламської революції.

Зазначимо! "Басідж" функціонує як інструмент ідеологічного контролю в освітніх установах, здійснюючи чистки викладачів та забезпечуючи лояльність до режиму.

Варто також нагадати, що кількома днями раніше в медіа писали про плани Ірану щодо залучення підлітків від 12 років до спеціальних програм підготовки, де їх навчатимуть військовим навичкам, дисципліні та ідеології.

Влада іранського режиму прямо закликала неповнолітніх зареєструватися для участі в заходах "оперативного, допоміжного, логістичного характеру та патрулювання КПП".

Правозахисники вимагають від міжнародних організацій, зокрема ООН та ЮНІСЕФ, посилити правовий і дипломатичний тиск на Іран, щоб запобігти продовженню цієї практики й експлуатації дітей на військових посадах.

Важливо! Відповідно до Женевської конвенції, діти вважаються цивільними особами і мають особливий захист, а їх залучення до збройних конфліктів заборонене. Також Римський статут Міжнародного кримінального суду визначає, що вербування або використання осіб молодших 15 років у збройних силах чи бойових діях є воєнним злочином.

