Азербайджан стверджує, що армія 4 жовтня звільнила від вірменської окупації місто Джебраїл у Нагірному Карабасі. Однак у Вірменії інформацію спростовують.

Крім того, Азербайджану вдалось звільнити кілька сіл. Про це повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв у твітері.

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"З любов'ю до азербайджанської армії! Карабах – це Азербайджан", – наголосив Алієв.

Що кажуть у Вірменії

У Вірменії заперечили інформацію про втрату контролю над населеними пунктами. За словами представника Міноборони Вірменії Арцруна Аганесяна, заява азербайджанського президента є фейком.

Нічого такого немає. Я сьогодні виклав матеріал, на якому видно як з Магадіса (село у Нагірному Карабасі – 24 канал) втікають азербайджанські військові,

– запевнив Аганесян.

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