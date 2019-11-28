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      "Хрещеному батьку контрабанди" Альперіну повідомили про підозру

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      Вадиму Альперіну повідомили про підозру / Фото з фейсбуку Зеленського

      НАБУ повідомило про підозру Вадиму Альперіну. Його називають головним одеським контрабандистом. Напередодні про його розшук оголосив президент, але Альперін сам з’явився до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і здався правоохоронцям.

      Вадима Альперіна підозрюють у створення злочинної організації, зловживання владою або службовим становищем та ухилення від сплати податків, повідомили у преслужбі НАБУ.

      Більше тут: Затримання Вадима Альперіна: що відомо про "короля одеської контрабанди"

      Слідство вважає Альперіна керівником злочинної організації, що вчиняла злочини, пов’язані з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами.

      Наразі кількість підозрюваних у завданні понад 77,7 мільйонів гривень збитків державним інтересам зросла до 11 осіб.

      Важливо! Детективи НАБУ 26 листопада затримали десятьох осіб у справі щодо порушення митного законодавства. Серед них – заступник голови київської митниці Сергій Тупальський та ще 6 фігурантів у справі Альперіна.

      Що відомо про інші справи проти Альперіна

      Альперіна звинуватили в намаганні дати хабар у 800 тисяч доларів співробітнику НАБУ чи то за те, аби зняли арешт із рахунків певних підприємств, чи то за те, щоб "загубили" справи.

      • У листопаді 2017 року суд арештував Альперіна на 2 місяці з альтернативою застави у 21 мільйон гривень. Однак суд апеляційний зменшив суму застави до 141 тисячі гривень, і Альперін вийшов на волю.
      • У листопаді 2019 року НАБУ затримало 10 людей у справі Альперіна та у справі порушення митного законодавства. Однак самого Альперіна вдалося затримати не відразу, саме тому Зеленський оголошував пошуки з обіцянкою винагороди.

      Додамо, що Альперіна у ЗМІ називають "королем одеської контрабанди". Йому приписували "шефство" над Одеською митницею, а статки оцінювали у мільярд доларів.

      Вперше про Альперіна публічно заговорили у 2008 році, коли сомалійські пірати захопили його судно "Фаїна", яке перевозило зброю.

      До речі: Адвокат Альперіна заявляв, що його клієнт нікуди не зникав

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Вадим Альперін Державна митна служба Контрабанда Корупція Розслідування НАБУ Новини Одеси Кримінальні новини
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