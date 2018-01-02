Америка близька до ядерної війни із КНДР як ніколи раніше, – адмірал США

Провокативна риторика Дональда Трампа щодо КНДР сигналізує, що Сполучені Штати близькі до ядерної війни з Північною Кореєю як ніколи раніше, тому можливостей для дипломатичного вирішення конфлікту наразі немає.

Про це в інтерв'ю для ABC заявив адмірал Майк Маллен, колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, повідомляє CNN.

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Випади Трампа, спрямовані в бік лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, вказують на те, що глава Білого дому, швидше за все, обере більш агресивний підхід у боротьбі із розвитком ядерних озброєнь режиму у Пхеньяні, зауважив військовий.

"Я все більше схильний бачити, що з часом риторика, здається, є повсюди, де є президент США", – зауважив Маллен, додавши, що в якийсь момент Трамп може ігнорувати поради своїх провідних радників із національної безпеки, які суперечать його "інстинктам", і схилити до цього інших членів своєї команди.

Нагадаємо, 26 грудня Міністерство фінансів США ввело санкції щодо двох північнокорейських чиновників за їхню роль у розробці балістичних ракет КНДР.