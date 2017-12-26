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ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МОСКВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

США наклали санкції на ключових фігур ракетної програми КНДР

00:39, сьогодні 212 Читать новость на русском
Ракета КНДР
Ракета КНДР / Фото з вільних джерел

Міністерство фінансів США у вівторок, 26 листопада, оголосило про введення санкцій щодо 2 північнокорейських чиновників за їх роль в розробці балістичних ракет КНДР.

Обмеження введені відносно Кім Єн Сік і Рі Пен-Чхоль, пише "Новое время".

Мінфін націлений на ключових фігур програми розробки балістичних ракет Північної Кореї в рамках нашої кампанії проти КНДР і для досягнення без'ядерного статусу Корейського півострова,
– йдеться в заяві Мінфіну США.

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Теги: Новини політики КНДР США Санкції
Джерело: 24 Канал
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