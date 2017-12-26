США наклали санкції на ключових фігур ракетної програми КНДР

Міністерство фінансів США у вівторок, 26 листопада, оголосило про введення санкцій щодо 2 північнокорейських чиновників за їх роль в розробці балістичних ракет КНДР.

Обмеження введені відносно Кім Єн Сік і Рі Пен-Чхоль, пише "Новое время". Мінфін націлений на ключових фігур програми розробки балістичних ракет Північної Кореї в рамках нашої кампанії проти КНДР і для досягнення без'ядерного статусу Корейського півострова,

– йдеться в заяві Мінфіну США. Читайте також: Кім Чен Ину стало замало соціалізму в Північній Кореї