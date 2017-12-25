Кім Чен Ину стало замало соціалізму в Північній Кореї
09:57, сьогодні 2331 Читать новость на русском
Лідер КНДР Кім Чен Ин закликав провести революційний наступ на антисоціалістичні настрої.
Відтак, у партійних і трудових організаціях починають шукати саботажників соціалізму, пише "Інтерфакс".
Північнокорейський лідер закликав вчителів активізувати виховання школярів у дусі "соціалізму корейського типу". А ще, на думку Кім Чен Ина, останнім часом члени низових політичних організацій втратили віру у свого лідера.
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"Навіть якщо на шляху вперед ми можемо зіткнутися з численними труднощами і проблемами, ЦК партії впевнений, що у нас сотні тисяч керівників партійних осередків, простих членів партії, відданих її справі, переконаних борців за здійснення політики партії", – наголосив Ин.
Джерело: 24 Канал
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