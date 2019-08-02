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      Американське видання назвало війну в Донбасі "громадянською"

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      Видання у США назвало війну в Донбасі "громадянською", але виправилося
      Видання у США назвало війну в Донбасі "громадянською", але виправилося / AFP

      Американське видання Vice News опублікувало матеріал про праворадикалів з різних країн, які "використовують громадянську війну в Україні, як тренувальний полігон". Згодом назву змінили.

      Так статтю назвав автор Тім Х'юм, її опублікували 31 липня. Публікація викликала обурення українських дипломатів.

      Варто знати: Канал російської пропаганди RT оштрафували на 200 тисяч у Британії

      Вони терміново звернулися до ресурсу Vice News з вимогою публікувати матеріали на основі фактів, встановлених ООН та ОБСЄ.


      Видання назвало війну в Україні "громадянською" 

      Зокрема, посол України в Естонії Мар'яна Беца  наголосила, що інформація повинна підкріплюватися фактами, а не ґрунтуватися на кремлівській пропаганді.

      Незабаром в Vice News прибрали слово "громадянська" з заголовка, війну Росії проти України назвали "війною в Україні".

      Vice News – міжнародна новинна організація, щодня публікує матеріали і відеоролики про події, які нібито недостатньо висвітлюються в ЗМІ. На канал видання в YouTube підписані понад чотири з половиною мільйонів осіб.


      Виправлена версія заголовка 

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      Теги: Новини України Новини політики ЗМІ Російська пропаганда Медіа Новини США МЗС України
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