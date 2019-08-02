Американське видання назвало війну в Донбасі "громадянською"
Американське видання Vice News опублікувало матеріал про праворадикалів з різних країн, які "використовують громадянську війну в Україні, як тренувальний полігон". Згодом назву змінили.
Так статтю назвав автор Тім Х'юм, її опублікували 31 липня. Публікація викликала обурення українських дипломатів.
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Вони терміново звернулися до ресурсу Vice News з вимогою публікувати матеріали на основі фактів, встановлених ООН та ОБСЄ.
Видання назвало війну в Україні "громадянською"
Зокрема, посол України в Естонії Мар'яна Беца наголосила, що інформація повинна підкріплюватися фактами, а не ґрунтуватися на кремлівській пропаганді.
Незабаром в Vice News прибрали слово "громадянська" з заголовка, війну Росії проти України назвали "війною в Україні".
Vice News – міжнародна новинна організація, щодня публікує матеріали і відеоролики про події, які нібито недостатньо висвітлюються в ЗМІ. На канал видання в YouTube підписані понад чотири з половиною мільйонів осіб.
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