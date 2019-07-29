"Они не смогут остановить всех нас": американцы намерены штурмовать "Зону 51"

Иногда в мире происходят вещи, которые действительно можно объяснить только буйным помешательством участников. Одно из последних – это подготовка 1,5 миллиона людей к штурму секретной военной базы ВВС США, известной как "Зона 51".

Свободу инопланетянам!

"Зона 51" расположена в пустынном штате Невада, все подступы к ней тщательно охраняются на земле и с неба. На картах она никак не обозначена, даже на официальных снимках из космоса она замалевана.

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На неофициальных фото там видны какие-то небольшие строения, ангары, склады и подсобки, но сторонники теории заговора уверены, что это лишь верхушка айсберга, а на деле это целый подземный город, уходящий в глубину на 40 этажей.

Но самое главное, согласно канонической легенде, именно там, в бункере на берегу высохшего озера Грум-лейк, правительство США держит в плену инопланетян и изучает обломки разбившихся летающих тарелок. Считается, что благодаря этим знаниям у американцев появились современные радары, ионные двигатели, прототипы квантовых компьютеров и, конечно, самолеты-невидимки B-2, F-35 и F-22.

Эти легенды уже много десятилетий будоражат воображение не только простых людей, но и писателей, сценаристов и голливудских продюсеров, которые посвятили множество своих произведений секретной "Зоне 51". Классический пример – фильм "День Независимости", в котором рассказывается, что даже американский президент не знал о том, какие тайны скрывает эта военная база.



Фото "Зоны 51"

Совсем недавно Пентагон признал существование программы по изучению НЛО и представил публике видео, на которых показаны разного рода летающие объекты. Их природу нельзя объяснить в рамках известной нам физики.

После этого в Facebook появилось событие "Штурм Зоны 51. Они не смогут остановить всех нас". Принять участие в этом мероприятии, запланированном на 20 сентября, собрались уже более полутора миллионов человек.

Конечно, большинство из них – просто шутники, желающие посмотреть, чем дело закончится, но есть и люди, всерьез собравшиеся проникнуть на базу. Это явление привлекло внимание даже многих знаменитостей, например миллиардера Илона Маска и актера Дэнни де Вито. Маск, например, пообещал снабдить штурмующих огнеметами своего производства.

Кроме того, интернет наводнили фотожабы и мемы, посвященные готовящемуся штурму. Люди стали рисовать планы захвата базы и спасения пленных инопланетян. История, начинавшаяся как шутка, стала уже почти серьезной. К "Зоне 51" на разведку стали ездить целые группы будущих ее, так сказать, освободителей. После этого министерство обороны США даже выступило со специальным предостережением, суть которого можно передать двумя словами: "Даже не пытайтесь!".

A detailed blueprint on how we plan to storm Area 51 pic.twitter.com/lezQE4xLzU — juan ひ (@juannntx) 11 июля 2019 г.

Пентагон пообещал при необходимости даже стрелять в тех, кто полезет на секретный объект. У штурмующих в этом смысле будет только одна надежда – на инопланетян, которые помогут им освободить своих соплеменников. Впрочем, как закончится эта действительно безумная история, мы узнаем всего через пару месяцев. Кто знает, может быть, истина где-то рядом.

Двуглавый Трамп

Весьма загадочная история на днях произошла в Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп выступал перед своими сторонниками на мероприятии организации Turning Point. За его спиной на большом экране висела видеопроекция – большая президентская печать США, на которой изображен герб страны с белоголовым орлом, сжимающий в одной лапе стрелы, а в другой – оливковую ветвь.

Но в этот раз герб кто-то подправил. Орлу дорисовали еще одну голову, что придало ему сходство с российским родственником – имперским двуглавым орлом. Ну а в лапу вместо стрел птице вручили охапку клюшек для гольфа.



На выступлении Трампа показали президентскую печать с двуглавым орлом

Кто именно изменил изображение печати, пока никто не знает. Это пытаются выяснить организаторы встречи, уже извинившиеся за инцидент. Очень странно, но виновник и правда совершенно неизвестен. Но кто бы ни был этим шутником, ясно, что он хотел сказать.

Что символизирует измененная печать:



– президент Дональд Трамп заботится об интересах России намного более тщательно, чем об интересах США.

– единственное, что может поспорить с его любовью к Владимиру Путину – это любовь к гольфу, которая у Трампа действительно через край.

Неофициальные источники в Белом доме сообщили, что президент очень обиделся на эту шутку и требует как можно более жестко наказать виновных. По моим собственным наблюдениям, на шутки люди обижаются только тогда, когда высмеиваются реально существующие недостатки.

А я почти не сомневаюсь, что Дональд Трамп и правда работает на Владимира Путина. Который, если верить якутскому шаману Александру Габышеву, является демоном, выбравшимся в наш мир прямиком из ада.

Американский триллер

Леденящая кровь история произошла на прошлой неделе в Нью-Йорке. В одной из камер городской тюрьмы нашли без сознания заключенного-миллионера Джеффри Эпстейна с ранами на шее. Его тут же отправили в больницу, но информации о состоянии его здоровья долго не поступало. В американских тюрьмах миллионеров обычно не режут. И уж тем более миллионеров, которые дружат с британским принцем Эндрю, бывшим президентом Биллом Клинтоном и действующим главой государства Дональдом Трампом.

Эти загадочные ранения в шею Эпстейн получил, когда ему было отказано в освобождении под залог, и он начал сотрудничать со следователями, чтобы не остаться в тюрьме до конца своих дней. Что он им говорил, мы не знаем, но можем догадаться.

Тут немного предыстории. Эпстейн попал в тюрьму по обвинению в создании у себя на вилле во Флориде целого парка сексуальных развлечений, в котором работали несовершеннолетние девочки. По версии следствия, он платил им не только за секс, но и за привлечение к этой деятельности других детей. Таким образом, через его виллу прошли десятки, если не сотни несовершеннолетних.



Джеффри Эпстейн

Известно, что в гости к нему заезжали многие известные, богатые и влиятельные мужчины, включая перечисленных выше. Сейчас они, конечно, заявляют, что ничего не знали. Может быть и не знали. Правда, верится в это с трудом.

В 2008 году Эпстейн уже попал в поле зрения ФБР. Тогда его удалось почти полностью отмазать от уголовной ответственности. Он отсидел лишь символический срок. Как это произошло, никто сейчас точно не знает. Но известно, что прокурором штата Флорида, где находится его вилла, был некто Алекс Акоста. После этого случая его карьера пошла резко вверх, и он даже стал министром труда в правительстве Дональда Трампа.

После того, как Эпстейна арестовали во второй раз, Акоста подал в отставку, но история эта не закончена. Вполне возможно, что ниточки от дома удовольствий Эпстейна тянутся к Акосте, а от него и самому Трампу.

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И если это так, то порезы на шее Эпстейна получат очень зловещее объяснение. Но пока нам остается лишь пожелать ему здоровья и дождаться итогов следствия по этому делу.