Протестная буря: чего ждать на митинге 27 июля в Москве

В последние несколько дней из России одно за другим приходят сообщения, указывающие на усиление нестабильности в этой стране. Более того, очагом этой нестабильности стала столица и главный город России – Москва. Судя по всему, 27 июля там ожидаются серьезные уличные столкновения с полицией.

Начало конца

Во всяком случае, местное управление МВД уже прямым текстом объявило, что не сможет гарантировать безопасность тем людям, кто 27 июля осмелится протестовать против беспредела власти.

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Это сообщение все поняли как угрозу. Никто, конечно, не верит, что полиция собирается от кого-то защищать участников митингов. Тем не менее, все больше людей заявляет о готовности выйти в субботу даже на несанкционированный митинг.

Место его проведения само по себе является настоящим вызовом режиму. Оппозиционеры предлагают всем собраться у здания столичной мэрии по адресу Тверская 13. Кроме того, символично, что на площади напротив мэрии Москвы стоит памятник Киевскому князю Юрию Долгорукому.



Оппозиционеры предлагают собраться на улице Тверская 13

Вы, я думаю, догадываетесь, что Путин и его миньоны не слишком-то обожают уличные протесты и киевских правителей. А их сочетание, да еще и в пяти минутах ходьбы от Кремля – это неслыханно! Если митинг протеста состоится, то он станет первым масштабным мероприятием на этом месте за несколько десятилетий. Причем шансы на такое развитие событий довольно велики.

Тут надо рассказать о предыстории противостояния. Кремль дико боится подпускать каких-либо оппозиционеров к власти в Москве. Даже к городской, которая вообще-то занимается вопросами типа благоустройства и ЖКХ.

Легализация оппозиции на этом уровне создаст группу совершенно легальных, популярных и заметных политиков, которые потом смогут претендовать на что-то большее. Для уничтожения огромной и незыблемой плотины достаточно проделать в ней одну маленькую дырочку. Путин не без оснований опасается, что избрание оппозиционеров в Москве станет такой дырочкой.



Владимир Путин

Поэтому в Москве специальным законом создали практически невозможные условия выдвижения кандидатов. Им за пару недель надо собрать тысячи подписей горожан со всеми паспортными данными. В авторитарной стране, где люди всего боятся, очень сложно уговорить даже одного человека открыто расписаться за оппозиционера.

Но недовольство Путиным и его властью сейчас столь велико, что десятки оппозиционеров справились с этой задачей. Они действительно собрали необходимые подписи. Ответ властей был простым: всем отказать в регистрации на основании найденного брака в собранных подписях.

А поскольку брака там не было, его выдумали: женщин записали мужчинами и наоборот, меняли буквы в именах и фамилиях, вписывали несуществующие адреса и так далее. Причем все это делалось какими-то анонимным экспертами, тайно, без присутствия кандидатов и их представителей.

Короче говоря, власть даже не затруднила себя поисками вменяемой отмазки. Без малейших оснований объявили подписи несуществующими и все. Сначала возмутились кандидаты, потом их сторонники, а затем и простые люди. В субботу, 20 июля, на митинг "За честные выборы" в Москве пришли более 22 тысяч человек. Для российской столицы летом – это очень много.



Митинг "За честные выборы" в Москве

На митинге они решили собраться еще раз, если кандидатам все равно будет отказано в регистрации. Причем устроить этот митинг они пообещали под мэрией, у памятника киевскому князю. Тут настоящий переполох случился уже в Кремле, в МВД и в мэрии.

Все стали искать виновных в том, что рутинные местные выборы стали превращаться в некое подобие серьезного протеста. Виноватыми назначили полицию, которая, по мнению Кремля, действовала слишком мягко.

Следственный комитет возбудил уголовное дело "о воспрепятствовании деятельности избиркомов" из-за предыдущих акций протеста. Наказание по этой статье до пяти лет тюрьмы. Стало ясно, что Путин готовит серьезные репрессии.

24 июля полицейские прямо во время утренней пробежки арестовали Алексея Навального. Через несколько часов его посадили на месяц в тюрьму. Просто так, без всякого повода. А ближе к ночи следователи с обысками приехали к целому ряду заметных и не очень оппозиционеров. Всем им пытаются пришить как раз дело о препятствии работе избиркомов.

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Всем стало уже совершенно очевидно, что власть пытается лишить митинг 27 июля даже потенциальных лидеров, запугать и свести число участников к минимуму. Очень сложно сказать, сработает ли в этот раз такая тактика. Обычно москвичи не слишком охотно ходят на неразрешенные митинги. Но в этот раз ситуация как будто другая.

Судя по разговорам моих знакомых оттуда, люди, конечно, боятся, но злятся они еще сильнее. Митинг у мэрии, думаю, все равно состоится. Сложно сказать, сколько человек примет в нем участие. Если сбудется оптимистический сценарий, туда придет 15-20 тысяч человек. В этом случае я даже поверю, что в сознании россиян начинаются реальные изменения, и они будут готовы всерьез побороться за свою свободу.

Но в любом случае, суббота 27 июля обещает стать очень интересным днем для Москвы. Я лично собираюсь внимательно следить за тем, что там будет происходить в этот день. Кто его знает, вдруг в этот раз там начнется настоящая буря?

Слово Мюллера

Тем временем в США состоялось давно ожидаемое событие – выступление в Конгрессе специального представителя Роберта Мюллера. Именно он возглавлял команду следователей, которые искали связи Дональда Трампа с Россией и пытались понять, мешал ли президент их работе.



Роберт Мюллер

Выступление Мюллера было довольно скучным, он довольно успешно отбивался как от попыток показать Трампа как демоном, так и ангелом во плоти. Но все же демократы сумели кое-что выжать из его ответов на вопросы.

► Мюллер прямо сказал, что его отчет не оправдывал Трампа. Сказать, что он ничего плохого не делал, нельзя.

► Он признал, что Трамп совершенно точно хотел и пытался помешать правосудию, но, видимо, не сумел.

► Прокурор сказал, что после выхода в отставку, нынешнего главу государства можно будет обвинить в попытке помешать правосудию. Сейчас это нельзя сделать, так как по американским правилам, действующего президента обвинить может только Конгресс.

Ну и еще одно. Мюллер назвал "больше, чем проблемой" хвалебные речи в адрес Викиликс Трампа в 2016 году. Прокурор пояснил, что тем самым нынешний президент поощрял враждебную США организацию на совершение преступлений.

В показаниях Мюллера были и многие другие моменты, которые понравились демократам, но главного они не услышали. Прокурор не стал говорить, что против Трампа надо начинать процедуру импичмента. Впрочем, демократы все равно остались довольны. Дело в том, что выступление Мюллера камня на камне не оставило от заявлений Трампа, что он ни в чем не виноват.

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Теперь противники президента могут использовать нарезку из выступления Мюллера для убеждения избирателей в лживости и порочности президента. Для этой сугубо предвыборной цели речь прокурора подходит просто идеально. На выборах 2020 года демократы, без сомнения, будут использовать максимально активно.