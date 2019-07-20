Выход Турции из НАТО: накажет ли их Трамп

"Представитель Министерства обороны США прокомментировал возможность выхода Турции из состава НАТО". Раньше такие заголовки могли бы возникнуть лишь в больной голове сторонника Владимира Путина, который давно мечтает погубить североатлантический альянс.

Но в последние дни подобное можно увидеть во всех мировых СМИ. Более того, военный обозреватель британской The Telegraph Кон Кафлин пишет статью, озаглавленную "Эрдоган зашел слишком далеко. Пора выкинуть Турцию из НАТО".

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Американское издание Bloomberg вышло с редакционной(!) статьей "Турция ушла от Запада. Скатертью дорожка!". Вот это – настоящее безумие. Как так вышло, что ведущие западные СМИ требуют исключить из НАТО страну, важность которой в Альянсе может сравниться только с важностью самих США? И почему американские генералы не смеются над такими предложениями, а обещают серьезно подумать?

Короткий ответ звучит так: Турция сейчас очень сильно отличается от самой себя 1952 года, когда она вступила в НАТО. Тогда Анкара хотела стать полноценной частью западного мира – светской, свободной и демократической. Образцом для нее были Европа и США, а потенциальным противником – Советский Союз.



Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

Сейчас же все наоборот. Президент Реджеп Тайип Эрдоган называет Запад "главным врагом" своей страны. Он пытается установить в Турции режим личной власти, возрождает религиозное мракобесие и проводит массовые чистки среди неугодных. При этом идеал государства для Эрдогана – это Османская империя, а его лучший друг – это Владимир Путин.

Более того, Эрдоган уже давно не скрывает своей мечты стать новым султаном и праведным халифом – настоящим лидером всего мусульманского мира. В этих условиях появление трещины между Турцией и остальными странами НАТО было неизбежным. Нужен был лишь повод. И он, конечно, нашелся.

В 2010 году между Турцией и Израилем случился серьезный конфликт из-за так называемой "Флотилии Свободы" - турецких кораблей с гуманитарными грузами для сектора Газа.



Корабель "Флотилии Свободы"

Израильтяне взяли эти суда на абордаж, убили девять человек, и в сектор Газа их не пустили. Эрдоган пришел в ярость, потребовал от Израиля извинений и выплаты компенсаций. Когда Иерусалим отказал, турецкий султан стал гроить Израилю даже военной силой.

Но турецкие генералы объяснили своему правителю, что против израильской авиации у них абсолютно ничего нет. Любой турецкий корабль, и любой турецкий самолет будет потоплет и сбит на дальних подступах к Израилю. Шансы победить – нулевые.

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Вот тогда турецкий лидер и задумался о будущем. Первым делом, он попросил у США продать ему системы ПВО большого радиуса действия – ЗКР Patriot, способный следить за самолетами противника и сбивать их в сотнях километров от своей базы. Причем Турция дала понять, что там нежелательно присутствие израильских комплектующих.

Тогдашний президент Барак Обама сразу понял, что Анкара затевает что-то нехорошее, поэтому он под разными предлогами отказывал в продаже этих ЗРК. Американский Конгресс (тоже произраильский) в этом был солидарен с Обамой – незачем Турции такие ракеты. Если надо будет, то американцы ее защитят.

Тем временем Эрдоган запустил программу строительства собственных танков, истребителей, вертолетов, беспилотников и много чего еще. Раньше это все покупали в США, Европе или в Израиле.



Реджеп Эрдоган

Более того, в 2016 году Турция начала строительство флагмана своего флота – первого и пока единственного авианосца. Это сравнительно небольшой корабль – чуть больше 260 метров в длину, но для Средиземного моря как раз хватит.

В том же 2016 году в Турции произошел неудачный военный переворот. Эрдогану он пришелся очень кстати. Он смог ввести чрезвычайное положение, укрепить свою власть, а также пересажать военных офицеров, которые были связаны с США и Израилем. Тысячи людей оказались в тюрьмах.

Но турецкая армия сейчас намного менее зависима от НАТО и Израиля, чем 10 лет назад. Во многом она стала практически независимой.

Одновременно с этим отношения между Турцией и странами Запада становились все хуже. Эрдоган постоянно ругался с США по целому комплексу вопросов – от выдачи беглого проповедника Фетхуллаха Гюлена до поддержки американцами курдов в Сирии. Он также постоянно шантажировал ЕС открытием границы для беженцев, идущих в Европу как раз через Турцию.

Зато после военного переворота он снова подружился с поддержавшим его Владимиром Путиным. Российский диктатор тут же пообещал Эрдогану продать зенитные комплексы С-400, которые ничем не хуже американских "Пэтриотов".

Более того, россияне предложили очень выгодные финансовые условия, и сделка была заключена. Для США и других стран Запада это стало настоящим шоком. Смотрите, что получается: Турция собралась интегрировать российские комплексы в натовскую систему ПВО! Российские офицеры приедут туда для налаживания работы С-400. На некоторое время они получат полный конроль над воздушным пространством второй по важности страны НАТО.



Мировые лидеры

Российская военная разведка сможет спокойно собрать бесценную информацию о военно-воздушных силах и ПВО НАТО прямо из командного центра одной из стран Альянса.

Более того, россияне смогут проверить, как работают их комплексы С-400 против самолетов-невидимок F-35, которые на несколько десятилетий станут основой боевой мощи ВВС всех стран НАТО, а также Израиля и, конечно, США.

Фактически Эрдоган говорит Путину: "Заходи, забирай любые секреты США и НАТО, нам не жалко. Они все равно нас не уважают, наши просьбы не выполняют, мы с ними больше не дружим. Хочешь научиться обнаруживать и сбивать F-35? Пожалуйста, без пробелем. Мы тебе даже поможем. Самим интересно".

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Естественно, после таких разговоров США пришли в настоящий ужас. Вашингтон не может позволить, чтобы россияне получили доступ к секретам F-35 - главного и самого дорогого американского оружия XXI века - основы боевой мощи ВВС и ВМС США.

Дональд Трамп тут же предложил Эрдогану все-таки купить ракеты "Пэтриот". Но турок отказался. Во-первых, очень дорого, а во-вторых, нет никакой гарантии, что произраильский Конгресс не зарубит сделку. Точнее, фактически есть гарантия, что зарубит.

Пряник не помог. В ход пощел кнут. Вашингтон объявил о выводе Анкары из международной программы создания F-35. Это означает, что Турция не получит свои 116 истребителей-невидимок, которые она заказала и частично уже оплатила. Более того, около сотни турецких компаний исключены из числа поставщиков комплектующих для F-35. Гражданам Турции, работающим на авиазаводах в США, велено вернуться на родину.

Эрдоган заявил, что американцы смешивают две сделки, которые никак не связаны. По словам, изгнание Турции из проекта F-35 нанесет "непоправимый ущерб" отношениям с США. Он также напомнил, что Вашингтону придется вернуть полтора миллиарда долларов аванса, уже уплаченных Турцией за самолеты, а также найти замену турецким поставщиков деталей на сумму в 12 миллиардов долларов.

Тем не менее, многие западные СМИ, военные эксперты и дипломаты требуют от США показательно наказать Турцию за дерзкое поведение и ракетную дружбу с Путиным. Они призывают Трампа не только лишить Анкару истребителя-невидимки, но и ввести против нее жесткие экономические санкции. А при необходимости – выгнать ее из НАТО.

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И вот тут перед Трампом становится неприятная дилемма. Смотрите: вариант один. Если он введет такие санкции, то по американским законам Турция официально станет "враждебным государством".

Эрдоган передаст тонны натовских секретов России. Он запретит НАТО использовать "Инджирлик" – важнейшую гигантскую военную базу на ее территории. Он заберет себе десятки атомных бомб, которые там хранятся. Турция закроет США доступ к огромным шпионским антеннам на востоке страны, призванным следить за Россией и Ираном.



Реджеп Эрдоган и Дональд Трамп

Без Турции НАТО полностью потеряет непосредственный наземный доступ к Ближнему Востоку, Кавказу и черноморским проливам. Ну а на закуску добрый султан Эрдоган откроет границы своей страны для десятков миллионов беженцев. Эти люди дано жадно рвутся со всей голодной и нищей Южной Азии попасть в сытую и уютную Европу.

Распад НАТО и массовое нашествие миллионов обездоленных азиатов в Европу будет страшным геополитическим провалом Запада. На фоне возвышения Китая - просто катастрофой станет.

Но есть и второй вариант. Трамп не введет накажет Турцию и позволит ей купить и американские самолеты, и российские ракеты. В этом случае в глазах всего мира Америка предстанет "бумажным тигром" - страной, с мнением которой можно вообще не считаться и плевать на него.

Иран и КНДР поймут, что Трампа можно не бояться и спокойно строить свои атомные арсеналы. Ну а Россия получит доступ к бриллианту в короне американских секретов - к самолету-невидимке F-35. А европейцы осознАют, что положиться на США в сфере безопасности нельзя. Вероятно, им придется делать какой-то свой альянс взамен НАТО.

Накажет Трамп Турцию или нет, не так уж важно. В любом случае он уже сделал все возможное, чтобы предоставить России доступ к секретам НАТО. Кроме того, президент США поставит сам Альянс на грань частичного распада (или как минимум выхода из него Турции).

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Причем выбирать один из двух вариантов действий Трампу в любом случае придется - комплексы С-400 уже прибыли в Турцию вместе с российскими офицерами. Через пару недель они встанут на боевое дежурство и возьмут под контроль небо одной из главных стран НАТО.