Когда и как произойдет колонизация Луны

НАСА объявило, что в с 2021 по 2024 год на Луну отправятся три беспилотных корабля с 12 видами разных грузов на борту. Основная их задача – протестировать разные виды техники, созданной специально для Луны, а также точно выяснить, какие там условия для строительства постоянно действующей базы.

Во время этих миссий ученые протестируют спускаемых на Луну аппараты, которые сейчас уже строятся различными компаниями. В общем, это имеет смысл. Я думаю, любой человек еще до отправки на Луну хотел бы знать, что НАСА в состоянии посадить туда корабль без всяких приключений.

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В грузовых кораблях туда полетят специальные "лунные" компьютерные системы, камеры высокой четкости, скоростной разведывательный луноход Moon Ranger, приборы для изучения местной геологии, техника для изучения и добычи реголита (это основной строительный материал там), модуль получения данных о местных электромагнитных явлениях, астрономическое оборудование и много-много чего еще.

В сущности, все это станет подготовкой к полету людей на Луну уже в 2024 году. Как ожидается, на этот раз там первой высадится женщина. С 2024 года по 2028-й люди будут оставаться на Луне.

Если все будет нормально, то все это время они будут не только изучать нас спутник, но и строить там постоянно действующую базу. По плану, она должна начать работать в нормальном режиме уже в 2028 году. Это, если разобраться, совсем скоро: уже меньше десяти лет осталось.

График очень плотный, поскольку НАСА понимает: надо спешить. Дело в том, что Китай уже отправил на Луну несколько своих беспилотных модулей. Для Пекина лунная программа очень важна.



Китайский аппарат для исследования Луны Chang'e 4

15 июля Индия должна была отправить туда же свой первый луноход на борту межпланетной станции "Чандраян-2". Однако в последний момент запуск отложили по техническим причинам.

У этой миссии есть две интересные черты. Во-первых, она обошлась стране в 165 миллионов долларов. Это меньше, чем голливудский фильм "Интерстеллар". Во-вторых, Индия сразу летит на лунный южный полюс.

Это самая лучшая точка для строительства постоянной базы. Дело вот в чем: там есть места, где постоянно светит солнце. Ночи там не бывает. Это, естественно, идеально для установки солнечных батарей.

То есть сразу же, с первого дня, ваша база будет обеспечена бесплатной, надежной и безопасной энергией. Во-вторых, на южном полюсе есть кратеры, на дне которых огромные залежи льда. Это означает, что вам с собой не надо везти на Луну ни воду, ни кислород, ни ракетное топливо, ни окислитель. Лед плюс солнечная энергия обеспечат вас всем этим в избытке.

В-третьих, на южном полюсе Луны совсем недавно нашли огромный метеорит, который полностью состоит из металлов – железа, никеля, золота, платины и так далее. Это даже не руда, а прямо слитки металла. Бери и пользуйся!

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Хочешь – строй заводы и фабрики, хочешь – делай лаборатории и роботов, если нужно, можно построить над колонией купол для защиты от метеоритов и радиации. А если сильно хочется, то можно ценные металлы оттуда возить на Землю и продавать. Еще и заработать получится.

Понятно, почему и американцы, и китайцы, и теперь вот индусы интересуются именно южным полюсом. Кроме того, не надо забывать, что туда же, на Луну, собираются еще двое граждан – Илон Маск создатель компании SpaceX, а также Джефф Безос – миллиардер и глава Blue Origin.



Илон Маск



Джефф Безос​

Оба работают над созданием ракет, способных возить на Луну огромные грузы в сравнительно небольшие сроки. Причем Илон Маск обещает отправить свой Starship в первый коммерческий полет уже в 2021 году. Именно тогда, когда НАСА собирается начать доставку грузов на Луну.

Кстати, презентацию своего космического корабля для полетов на Луну и на Марс Маск запланировал уже на это лето. Может быть, он представит его публике в июле, но более реалистичным все-таки выглядит август.

Несколько слов насчет Марса. Американцам надо и тут поспешить, так как китайцы догоняют. На этой неделе стало известно, что они уже закончили сборку своего первого марсохода. По плану, этот аппарат полетит на Марс уже в 2020 году.

Причем одной из главных его задач станет поиск залежей воды на этой планете. Китайцы установили на его борту радар, способный собирать информацию о грунте на глубине до ста метров. Похоже, что и на Красной планете скоро появится такой же красный флаг.

Космическая гонка становится все более напряженной, и это очень хорошо. Там, где есть жесткая конкуренция, развитие идет намного быстрее, а успехов всегда больше, чем там, где никакой конкуренции нет вовсе.

Средневековая принцесса против реальности

Пока одни люди заняты полетами в космос и колонизацией Луны, другие даже не выходят из состояния средневековой темноты и дикости. Показательный случай произошел в Париже. На днях там начался заочный суд над саудовской принцессой Хассой бинт Салман.

Это – единственная дочь короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда и сводная сестра наследного принца Мухаммеда бин Салмана.



Принц Мухаммед бин Салман

Вы его, кстати, знаете: этот чудесный принц не так давно организовал убийство беглого Джамаля Хашогги.

Кто такой Джамал Хашогги? 59-летний саудовский журналист, работавший, в том числе и медиа-советником принца Турки ибн Фейсала, бывшего главы Службы общей разведки Саудовской Аравии и экс-посла в Великобритании и США. В 2017 году Хашогги вынужденно покинул родину и переехал в Вашингтон, где начал вести колонку на The Washington Post. В своих материалах журналист выступал с резкой критикой властей Саудовской Аравии.

Беглого саудовского оппозиционера обманом заманили в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, задушили, распилили на куски, а потом растворили в кислоте.

Так вот, выясняется, что сестра принца Мухаммеда – одного с ним поля ягодка. В 2016 году она устроила ремонт в королевской резиденции в Париже. Для этого туда наняли декоратора, француза арабского происхождения Ашрафа Ида.

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Как и полагается декоратору, он начал фотографировать помещения, чтобы потом у себя в офисе посмотреть, что там можно поменять и улучшить. В процессе он сфотографировал на свой телефон зеркальный шкаф, где в этот момент отражение принцессы.

Декоратор этого даже не заметил, но вот все остальные заметили. На суде он рассказал, что принцесса очень расстроилась, назвала Ида "псом, который не заслуживает жизни" и потребовала, чтобы он отдал телефон.

Француз, конечно, отказался, что еще сильнее опечалило принцессу. Она сказала: "Все вы одинаковые, подонки, собаки. Ты узнаешь, как надо разговаривать с принцессой и с королевской семьей". Подоспевшие охранники Хассы скрутили декоратора, избили его, связали руки за спиной и заставили целовать ее ноги.

Сам охранник в суде заявил, что декоратора никто не бил, что он отдал телефон и целовал принцессе ноги добровольно. Он же попытался объяснить, что вызвало недовольство Хассы. По его словам, все арабы хотят получить ее фотографию, так как она очень знаменита.



Эммануэль Мойн, адвокат Хассы бинт Салман

При этом он не сумел объяснить, как хоть кто-то может опознать принцессу. Дело в том, что последний раз ее фотографировали в 9-летнем возрасте. Сейчас ей 42 года, поэтому за Хассу без проблем можно выдать вообще любую женщину подходящего возраста. Проверить, она это или нет, все равно никак не получится.

В общем, даже злая мотивация декоратора тут выглядит сомнительно. Скорее всего, дело в том, что саудовские королевские дети привыкли к безусловному подчинению и не терпят никаких возражений.

Поэтому младший брат Мухаммед бин Салман задушил и распилил на куски оппозиционера, а старшая сестра Хасса заставила незнакомого человека целовать свои ноги. Для них это не безумие, а совершенно нормальное поведение, они не видят в нем ничего необычного.

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Тем не менее, принцессе хватило ума не приезжать на суд в Париж. Обвинение потребовало для нее шесть месяцев лишения свободы условно и штраф в пять тысяч евро. Приговор будет уже в сентябре.

Ну и последнее. После таких историй мне все сильнее хочется как можно скорее перебраться на Луну или на Марс. Ибо на этой планете власть захватывают совсем уж неприятные люди.