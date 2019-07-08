Минувший июнь стал самым жарким месяцем на Земле за всю нашу историю наблюдений, то есть за сто с лишним лет. Волна горячего воздуха из Сахары поразила в июне Западную Европу и стала причиной появления сразу нескольких температурных рекордов. Увеличение температуры нашей планеты остановить будет невозможно. А первые последствия этого можно увидеть уже сейчас.

Больная планета

Июнь, который только что закончился, стал для меня довольно страшным. Дело в том, что за этот месяц случилась куча событий, указывающих на тяжелый недуг нашей планеты. У нее температура. В прямом смысле слова.

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Минувший июнь стал самым жарким месяцем на Земле за всю нашу историю наблюдений, то есть за сто с лишним лет. Если принять во внимание, что раньше климат был в целом намного холоднее, то, вероятно, так жарко на Земле в последний раз было во времена динозавров или около того.

По оценкам европейской организации слежения за климатом (С3S), в июне температура на планете была в среднем на два градуса выше нормы, а в Западной Европе – аж на шесть или даже 10 градусов! Это очень много.

Волна горячего воздуха из Сахары поразила в июне Западную Европу и стала причиной появления сразу нескольких температурных рекордов. Они были установлены в Польше, в Чехии и в Германии.

≈ Франция

Но самый выдающийся результат пришел из Франции. Там в департаменте Галларгю лё Монтьё температура воздуха в тени достигла почти 46 градусов по Цельсию.

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В прежние времена это был бы выдающийся результат даже для Сахары, но мы говорим о континентальной Европе. Очевидно, что это абсолютно ненормально. Такого быть не должно. Но и это еще не все.

≈ Аляска

В эти дни на Аляске, за полярным кругом, установилась небывалая жара – под 30 градусов. Местные жители, не привыкшие к таким температурам, даже полезли купаться в водоемах и организовали там что-то типа пляжей. Обычно там такого никто не делает!



Люди решили купаться на Аляске

Тут важно вот что отметить. Температурные рекорды в последние годы бились постоянно, к этому мы, к сожалению, привыкли. Но обычно они повышались на одну, ну, максимум, две десятые градуса цельсия. На этот раз – рост был сразу на полградуса, на целый градус, а во Франции – сразу на два градуса. Это как превысить рекорд по прыжкам в длину не на сантиметр, а сразу на полметра. Понимаете, в чем проблема? Изменение температуры идет уже намного быстрее, чем мы ожидали. Оно ускоряется, причем мы пока не очень понимаем, насколько сильно.

Но зато мы видим какие-то дикие погодные явления. Жуткими наводнениями и лесными пожарами сейчас уже никого не удивить. Начались намного более странные дела.

≈ Индия

Ну, например, возьмем Индию. Страна тропическая, к жаре и дождям там все привыкли. Но вот на минувшей неделе там произошло что-то невиданное даже по местным меркам. В городе Мумбаи и окрестностях прошел дождь, который назвали "ливень десятилетия". Это был настоящий водопад, сносивший дороги, мосты, дома, людей и вообще все на своем пути.

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Индию затопило

≈ Россия, Дагестан

На самом юге России – в Дагестане – 1 июля прошел невероятной силы снегопад. Летом. На юге. Да, это было в горах. Но раньше там такого не было. Никто не может вспомнить! Все говорят, что это нормально для ноября, но никак не для июля.



Дагестан в снегу летом

≈ Мексика

Еще более странная история произошла в Мексике. Тропичесий город Гвадалахара в конце июня засыпало полутора метрами града, снега и ледяной каши. Что это было, никто не понимает. Раньше такое там не случалось.

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Мексику засыпало снегом и градом

Но и это пустяки в сравнении с действительно серьезными проблемами.

≈ Гренландия

Самый большой остров в мире – Грендандия – почти полностью покрыт ледником. Летом он немного тает, зимой снова нарастает. Но серьезной жары там нет никогда. Точнее, раньше не было.

В один (лишь один!) из июньских дней этого года там каким-то образом растаяло два миллиона тонн льда. Еще раз: за один день – два миллиона тонн. Как это могло произойти, ученые не очень понимают, но бью тревогу – это ненормально.



В один день в Гренландии растаяло два миллиона тонн льда

≈ Антарктида

Еще тревожнее ситуация в Антарктиде. Многолетние наблюдения выявили, что там таяние морского льда идет еще быстрее, чем в Северном полушарии. Когда тает морской лед, уровень океана не повышается, но есть другая проблема. Она называется "падение альбедо".

Что такое альбедо? Альбедо – это способность нашей планеты отражать солнечный свет и тепло. Высокое альбедо – хорошо, много отражаем. Низкое альбедо – отражаем мало, все тепло остается у нас.

Как вы понимаете, белый снег и лед максимально сильно отражают тепло и свет. Чем больше снега и льда, тем лучше. Планета не так нагревается и остается прохладной. Но у нас обратный процесс: Гренландия тает, Антарктида тает, причем обе – рекордными темпами. Когда северные ледники и южный морской лед исчезнут, мы будем обречены.

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Увеличение температуры нашей планеты остановить будет невозможно. А первые последствия этого можно увидеть уже сейчас. Бесконтрольная иммиграция из бедных южных стран на север будет только нарастать, пока не вынудит северян полностью закрыть границы. А вот после этого начнется что-то совсем нехорошее, о чем сейчас даже думать не хочется.

Британские медики разработали метод лечения СПИДа

На прошлой неделе британские медики объявили о настоящем прорыве. По сути дела, они разработали метод лечения СПИДа. Точнее сказать, они придумали, как полностью очистить организм носителя от вируса иммунодефицита.

Для этого медики использовали комбинацию из двух методов лечения. Антиретровирусные препараты подавляют способность вирусов к размножению и распространению, а специально нартенированные генно-модифицированные бактерии с помощью системы CRISP как бы вырезают вирус из ДНК, из генома носителя.

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Пока эта терапия опробована только на мышах. Но она уже дала выдающийся результат. Из мышей полностью был удален вирус, который ранее считался абсолютно неуловимым и неубиваемым. Это грандиозная победа человеческого разума. Я бы сказал, это что-то вроде первого полета человека в космос или высадки на Луне. Такого же масштаба событие, хотя, конечно, не такое красочное и яркое.

Разумеется, от успешных опытов на мышах до появления в аптеке действующего лекарства пройдет еще лет 10. Но принципиальных препятствий для создания такого лекарства уже нет. Ученые знают и понимают, как его сделать. По сути, это означает, что совсем скоро ВИЧ будет побежден и уничтожен.



Британские медики разработали метод лечения СПИДа

Но и это еще не все. Теоретически, этот же метод можно приспособить для лечения и других вирусных инфекций. А в дальнейшем аналогичные способы лечения будут применять и для борьбы с раком и с генетическими, врожденными заболеваниями.

То, что люди научились проводить манипуляции с генами, сделало нас намного сильнее. Я почти уверен, что лет так через 30-50 мы вылечим вообще все известные болезни, люди начнут жить по 200 лет. Ну а если победим старение организма, то и вовсе станем бессмертными.

Надо, правда, отметить, что генная терапия стоит огромным денег. Поэтому если вы собрались жить вечно или хотя бы несколько сотен лет, то вам надо уже сейчас думать, как заработать себе несколько миллионов долларов. Потому что без денег этот фокус не получится.