Иранский флот против британского

Очень тревожная новость пришла из Персидского залива 12 июля. По сообщениям правительства Великобритании, пять иранских военных катеров пытались остановить и даже захватить британский нефтеналивной танкер British Heritage.

По версии Лондона, иранские катера приблизились к танкеру, начали совершать вблизи от него угрожающе манёвры, мешая двигаться вперед. От капитана судна они потребовали сменить курс и направиться в иранские территориальные воды.

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На помощь British Heritage пришел английский военный корабль "Монтроуз", который встал между танкером и иранцами, навел на них свои орудия и по радио потребовал отойти на безопасное расстояние. После этого катера удалились.



Британский нефтеналивной танкер British Heritage

Американцы утверждают, что направили в район противостояния свой разведывательный самолет, который зафиксировал на видео происходящее. По последней на этот момент информации, США обрабатывают видео и вместе с британцами решают, следует ли его публиковать.

Ни одна из сторон в этом инциденте не открывала огонь на поражение. Однако очевидно, что ситуация была очень близка к началу настоящего горячего конфликта.

Несколько дней назад иранский президент Хасан Рухани пообещал отомстить британцам за захват иранского нефтяного танкера "Грейс 1" около Гибралтара. Англичане тогда заявили, что не дали иранцам отправить нефть в Сирию, которая находится под санкциями. В Тегеране это назвали пиратством и пообещали принять зеркальные меры.



Президент Ирана Хасан Рухани

Сейчас уже можно не сомневаться, что Тегеран и далее будет пытаться захватить британский танкер или какое-либо еще судно в Персидском заливе или в Аравийском море.

Поскольку таких судов там очень много, военный эскорт всем им дать не получится. Видимо, рано или поздно иранцы своего добьются. Это даже дикие сомалийские пираты делали. Целому государству с флотом, радарами и авиацией это будет намного проще.

Если в ближайшее время британцы и иранцы как-то не договорятся по теме взаимного захвата судов, то ситуация может выйти из-под контроля. Все это способно привести к настоящему военному противостоянию между двумя странами. В конфликт между Великобританией и Ираном на стороне первых обязательно вступят и США.

У американцев в этом регионе самые мощные военные силы. А это уже риск большой войны во всем Персидском заливе. Стоит отметить, что у Вашингтона и Лондона не получится напугать такой войной Иран.

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Скорее, наоборот. Сейчас именно иранцы хотят противостояния. Смотрите. Только за последний месяц они тайно атаковали и подожгли несколько иностранных танкеров в Персидском заливе.



Загоревшийся нефтяной танкер в Оманском заливе

Потом они сбили очень дорогой американский беспилотный разведчик: он стоит 180 миллионов долларов. Следом объявили о начале промышленного обогащения урана, то есть вышли из ядерной сделки.

Потом сказали, что будут обогащать этот уран до намного более высокого уровня концентрации, чем сейчас. Ну а сейчас эта история с британским танкером. Иранцы очень хотят обострения.

Они не стесняясь атакуют и пытаются захватить чужие танкеры, сбивают беспилотники и запускают работу над ядерным оружием. Запад на все это вообще никак не отвечает, так как очень боится войны и безумного подорожания нефти.

Из-за американских экономических санкций терять Ирану особо нечего. Тегеран уверен, что может добиться хоть какого-то облегчения своего положения только усиливая давление на Запад, который не хочет войны.

Поэтому я почти не сомневаюсь, что провокации будут становиться все более частыми и откровенными, и что-то вроде военного конфликта мы все-таки скоро с вами увидим. И это будет проблемой уже всего человечества.

Наследницы Ангелы Меркель

Иранцы, британцы и американцы изо всех сил толкают мир к хаосу и безумию. Из-за этого особенно ценной и важной становится канцлер Германии Ангела Меркель и ее деятельность. Она поистине воплощает в себе понятия стабильности, нормы и благополучия.



Ангела Меркель



И вот, к сожалению, в последнее время с ней стали происходить неприятные события. Началось все еще в июне во время визита в Германию президента Украины Владимира Зеленского.

На торжественной церемонии его встречи Ангеле Меркель стало заметно плохо, она начала трястись и шататься. Все, конечно, разволновались.

Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским: смотрите видео

German Chancellor Angela Merkel says she is "very well" again after drinking three glasses of water.



Earlier Merkel was visibly shaking as she greeted Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy at temperatures of around 30 degrees celsius in Berlin. pic.twitter.com/uWhnW0scD7 — DW Politics (@dw_politics) 18 червня 2019 р.

Позднее она сказала, что это была ерунда. Просто перегрелась на солнце, на это наложилось обезвоживание и вот результат. Однако, похоже, это не совсем так. Спустя пару недель, перед саммитом G20 в японской Осаке канцлеру снова поплохело.

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На этот раз даже не на улице, в помещении, где в этот момент выступал президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. Ну а в третий раз Меркель на людях начало трясти уже совсем недавно – во время встречи с премьер-министром Финляндии Антии Ринне.

На следующий же день, 11 июля, бундесканцлерин предстояло встретиться с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. На этот раз служба протокола заранее побеспокоилась о своей начальнице: обеим дамам вынесли стульчики, чтобы они не стояли и не мучились под палящим солнцем.

Тем не менее, надо сказать, что Меркель уже явно не в лучшей своей форме. Ей точно скоро придется покинуть свой пост, передав управление страной преемнику. А точнее преемнице, главе Партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Ее часто называют АКК.



Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Видимо, уже в конце 2019 года она станет новой главой своей страны. К счастью, Меркель обучила ее всем премудростям своего дела, АКК – очень стабильный и надежный человек, который не сдаст европейские ценности.

Очень показательная история случилась, например, после захвата украинских моряков в Черном море в 2018 году. АКК тогда предложила закрыть для российских кораблей все европейские порты, пока моряки не будут освобождены.

Но и это еще не все. Против хаоса и нестабильности мира будет сражаться еще одна соратница Меркель – Урсула фон дер Ляйен. Ранее она была министром обороны Германии, а сейчас стала главой Европейской Комиссии.



Урсула фон дер Ляйен

Так вот, буквально на днях она заявила, что диалог с Россией Евросоюз должен вести только с позиции силы, так как иных языков Москва не понимает и будет пытаться воспользоваться слабостями Европы.

Чтобы им противостоять, и АКК, и фон дер Ляйен будут работать над созданием единой европейской армии. Главной в этой армии, конечно, будет Германия. Эта страна уже очевидно начинает новый этап интеграции ЕС. Надеюсь, что цель у них – это создание единой континентальной европейской империи с центром в Берлине.

Меркель надо сказать спасибо за то, что она сделала свою страну абсолютным лидером в Европе, сохранила там демократический и федеральный порядок, а также заложила фундамент нового объединения Европы.

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Я думаю, ее наследницы, пользуясь этим, все-таки исполнят историческую миссию своей страны и сумеют создать единое европейское государство.

Ибо только так Европа сможет на равных конкурировать в 21 веке с США и Китаем, которые уже стали двумя главными центрами силы в современном мире.