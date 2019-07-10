Шаман идёт "изгнать Путина"

Между США и Великобританией разгорелся небывалый дипломатический скандал. В центре этой истории посол Соединенного королевства в Вашингтоне сэр Ким Дэрроч. Как выяснили британские журналисты, в своих донесениях в Лондон, он последними словами обзывал президента США.

В числе прочего сэр Ким называл Дональда Трампа "бестолковым", "ни на что не способным", а также "излучающим неуверенность в себе" и так далее, и тому подобное. Целую кучу дипломатических депеш такого оказались в распоряжении газеты "Дейли Мэйл", которая их и напечатала.

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Американский президент человек очень ранимый. Он тут же объявил, что британский посол сам дурак, что он никогда никому не нравился, и что работать с ним в Вашингтоне никто больше не будет.

Британское правительство оказалось в очень щекотливой ситуации. С одной стороны, очень неудобно, что очень нелестные слова Кима Дэрроча о Трампе оказались в общем доступе. Все-таки он там, в Вашингтоне представляет всю свою страну, а не от своего личного имени говорит. То есть, его вроде как надо уволить.



Ким Дэрроч

С другой стороны, посол просто обязан сообщать в свою столицу правду и только правду, ничего не приукрашивая. Если президент той страны, где он работает, болван, то так и надо писать своему правительству. Тут не должно быть никаких прикрас. Ни в коем случае.

С этой точки зрения, сэр Ким просто отлично выполнял свою работу. Я уже молчу о том, что он в принципе отличный и толковый дипломат. За хорошо сделанную работу людей увольнять нельзя.

Кроме того, это было бы ужасным прецедентом. Все остальные дипломаты, посмотрев на эту ситуацию, на всякий случай в дальнейшем стали бы приукрашивать реальность, просто чтобы не оказаться в такой же ситуации.

Премьер-министр Тереза Мэй решила, как всегда, проскользнуть между струйками. Она осудила сам факт утечки и извинилась перед американцами за то, что не сумела сохранить секрет. Но за содержание утечки, то есть за слова посла о Трампе, она извиняться не стала. Увольнять его с должности Мэй тоже не решилась.



Тереза Мэй

Трамп просто вскипел от обиды на Терезу Мэй. Он сказал, что это она устроила бардак с Брекситом. И добавил, что британцам очень повезло, что она скоро уходит с поста премьер-министра. А по сути конфликта он дал понять, что запретит американским чиновникам общаться с британским послом.

Это уже очень серьезная угроза. Фактически, он отказал сэру Киму Дэррочу в праве работать в США. Можно сказать, объявил его персоной нон-грата в своей стране. В отношениях между столь близкими союзниками такого еще не случалось.

Помните недавний саммит G20 в Осаке? С Путиным Трамп веселится и улыбается, а вот с родными ему британцами – фактически посла выкидывает вон. Такой вот лидер свободного мира.



Путин и Трамп на G20 в Осаке

В самой Великобритании из-за этой истории сейчас полный хаос. Во-первых, как я сказал выше, непонятно, что делать с послом. Во-вторых, кого-то срочно надо наказать, но непонятно, кого именно: источник утечки неизвестен.

В-третьих, вообще неясно, кто все это должен разгребать. Уходящая Тереза Мэй, сказала, что ничего делать не будет. Соответственно, скандал по наследству перейдет новому премьер-министру.

Вероятно, это будет Борис Джонсон, у которого других проблем полно: его партия в диком кризисе и идет ко дну, а что делать с Брекситом, так никто и не знает. А теперь вот еще и дипломатический скандал с союзниками. На моей памяти британская политика в такой глубокой жуткой и темной дыре еще никогда не была.

Но самое интересное в этой всей истории. Автором статьи в "Дейли Мейл о депешах британского посла стала журналистка по имени Изабель Оукшотт. В последние годы она яростно выступает за выход Великобритании из ЕС и сотрудничает в этом деле с британским миллионером Эрроном Бэнксом – главным спонсором кампании за выход из ЕС.



Эррон Бэнкс

Британская пресса то и дело намекает на сотрудничество Бэнкса с российскими спецслужбами. Кстати, его жена Екатерина Падерина родом с Урала. Как она оказалась в Великобритании и чем там занималась – большая тайна.

Казалось бы, вся эта история с дипломатическими утечками очень подозрительная, из нее буквально торчат российские уши. Но нет, в Лондоне это почти никого не волнует, так как раскрыта информация о том, что Трамп плохой, о том, что он простофиля и балбес. А раз так, то и расследовать никто ничего не хочет. Очень уж не любят британцы американского президента.

Я попробую тут предположить, что утечки эти дело рук российских шпионов, которые одной лишь публикацией поссорили Лондон и Вашингтон, добавили хаоса в британские внутренние дела и укрепили радикальных сил по обе стороны океана.

До этого с российской помощью британцы и американцы поругались с Евросоюзом. А теперь вот и между собой. Путин должен быть доволен.

По-хорошему, сейчас и британцам, и американцам, надо провести следствие и найти того, кто хотел их поссорить. Но с таким президентом, как Дональд Трамп, а также с диким бардаком и безвластием в Лондоне это будет почти невозможно.

Шаман против Путина

Глядя на то, как Запад сдает свои позиции Кремлю, иногда я начинаю думать, что надеяться надо только на чудо. И вы знаете, похоже, это чудо может произойти.

Очень необычная история сейчас начинается в Сибири. Там объявился человек, который всерьез собирается скинуть Владимира Путина с трона и сломать его режим. Зовут его Александр Габышев. Это не оппозиционер, не олигарх и не иностранный диверсант. Он – якутский шаман.



Александр Габышев

По мнению господина Габышева, нынешний президент России является демоном, которого надо вернуть туда, где ему самое место, то есть - в ад. Для этого он собирается применить в Москве какие-то свои шаманские навыки, работающие против демонов путинского типа.

Поскольку абы какое заклинание против Путина не сработает, Габышеву нужно получить подпитку своих магических сил от людей и природы. Для этого он идет в Москву пешком! Из Якутии! Это шесть-семь тысяч километров, я думаю.

По пути его встречают как героя. Люди с энтузиазмом слушают его проповеди и рассуждения о добре, зле, силах тьмы, силах света и всяком таком. И я вам так скажу: шаман не производит впечатления сумасшедшего. Он явно знает, чего хочет, а также понимает, как этого добиться.

И вот тут есть крайне важный момент. Я уже несколько раз рассказывал, что Путин живет в альтернативной реальности. Он действительно верит в потусторонние силы, в чертей, в проклятия, в мощи, в молитвы, в заговоры, обереги, в старцев и в жертвоприношения. Он считает это реальностью. Вот Украину он реальностью не считает, а это считает.



Путин в церкви

Я уже устал повторять, что этим надо пользоваться. Надо бить его тем, что для него понятно, тем, во что он верит, и чего боится. Все обычно над этим смеются, но вот якутский шаман все понял правильно. И я уверен, что у него шансов на успех не меньше, чем у российской оппозиции.

Да, возможно, танцы с бубном Путина в ад моментально не отправят, как это планирует господин Габышев. Но они очень сильно испортят ему нервы и аппетит. Он будет думать только о том, что проклятие уже нависло над ним. Он будет себя изводить мнительностью, ходить к священникам и колдунам, проводить ритуалы защиты и всякое такое. Для людей, которые верят в такие штуки, это очень серьезно.

И вы знаете, кое-что Габышев уже наколдовал. Пару дней назад в Великобритании в обычном магазине появился стейк очень похожий на лицо Владимира Путина. Люди, склонные к метафизике, наверное, могут это трактовать это в буквальном смысле – скоро его съедят. Ну или как какой-то еще знак свыше. Магия якутского шамана уже начала работать.



Стейк похожий на Путина

Ну а возвращаясь к мирским делам, хочу сказать вот что: в Москве и Петербурге в ближайшие дни начнется очень серьезный скандал. Кремль сейчас делает все, чтобы не допустить к местным выборам нам независимых кандидатов.

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Если их и правда не допустят, то осенью там может начаться что-то типа демонстраций протеста. Народ и правда очень злобно настроен. А там, глядишь, и шаман Габышев до столицы пешком дойдет. Вот тогда в Москве и начнется все самое веселое.