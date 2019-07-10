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      Меркель знову стало погано: відео

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      Меркель знову стало погано
      Меркель знову стало погано / Getty Images

      Упродовж останнього місяця Ангелі Меркель раптово ставало погано на публіці. Канцлер Німеччини знову несподівано почала тремтіти на церемонії прийняття прем'єр-міністра Фінляндії у Берліні.

      Відео із інцидентом опублікували очевидці у соцмережах. На кадрах можна побачити, як Меркель стоїть поруч із фінським прем'єром Антті Рінне і її починає трясти.

      Читайте також: Меркель двічі ставало погано на публіці: що каже канцлерка про своє здоров'я

      Після цього Ангела Меркель пішла, ніби нічого не сталося. Вона запевнила журналістів, що почувається добре.

      Я ще перебуваю на стадії відновлення після першого інциденту з президентом Зеленським. Воно, видається, ще трохи триватиме. Але я в порядку,
      – сказала Меркель.

      Ангелі Меркель стало погано на церемонії прийняття прем'єр-міністра Фінляндії: відео

      Коли Меркель ставало погано?

      Вперше неконтрольований приступ помітили в Ангели Меркель 18 червня під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Вона сильно тремтіла, було помітно, що канцлерці важко встояти на ногах і вона може втратити свідомість.

      Напад у Меркель під час зустрічі з Зеленським: відео

      Невдовзі ситуація повторилася. 27 червня під час промови президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера журналісти звернули увагу на те, що руки Ангели Меркель сильно тремтіли. Тоді їй довелося міцно притиснути їх до тіла, аби це було менш помітно.

      Меркель почала тремтіти на зустрічі з президентом Німеччини: відео

      Однак представниця уряду Німеччини Мартіна Фіц заявила, що у Меркель зі здоров’ям все гаразд, вона активна та бадьора.

      Водночас німецькі ЗМІ припустили кілька причин, які могли би спровокувати напади у Меркель: психологічні причини, стрес на роботі або серйозна хвороба. Проте, німецький лікар Якоб Бергер виключив, що у Меркель може бути хвороба Паркінсона, попри схожі симптоми.

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      Теги: Новини політики Ангела Меркель Здоров'я
      Джерело: 24 канал
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