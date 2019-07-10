Меркель знову стало погано: відео

Упродовж останнього місяця Ангелі Меркель раптово ставало погано на публіці. Канцлер Німеччини знову несподівано почала тремтіти на церемонії прийняття прем'єр-міністра Фінляндії у Берліні.

Відео із інцидентом опублікували очевидці у соцмережах. На кадрах можна побачити, як Меркель стоїть поруч із фінським прем'єром Антті Рінне і її починає трясти.

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Після цього Ангела Меркель пішла, ніби нічого не сталося. Вона запевнила журналістів, що почувається добре.

Я ще перебуваю на стадії відновлення після першого інциденту з президентом Зеленським. Воно, видається, ще трохи триватиме. Але я в порядку,

– сказала Меркель.

Ангелі Меркель стало погано на церемонії прийняття прем'єр-міністра Фінляндії: відео

#BREAKING: German Chancellor Angela Merkel seen shaking as she met Finnish Prime Minister Antti Rinne - Tagesspiegel/ntv

pic.twitter.com/WeJacgxDdH — I.E.N. (@BreakingIEN) July 10, 2019

Коли Меркель ставало погано?

Вперше неконтрольований приступ помітили в Ангели Меркель 18 червня під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Вона сильно тремтіла, було помітно, що канцлерці важко встояти на ногах і вона може втратити свідомість.

Напад у Меркель під час зустрічі з Зеленським: відео

German Chancellor Angela Merkel says she is "very well" again after drinking three glasses of water.



Earlier Merkel was visibly shaking as she greeted Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy at temperatures of around 30 degrees celsius in Berlin. pic.twitter.com/uWhnW0scD7 — DW Politics (@dw_politics) June 18, 2019

Невдовзі ситуація повторилася. 27 червня під час промови президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера журналісти звернули увагу на те, що руки Ангели Меркель сильно тремтіли. Тоді їй довелося міцно притиснути їх до тіла, аби це було менш помітно.

Меркель почала тремтіти на зустрічі з президентом Німеччини: відео

Однак представниця уряду Німеччини Мартіна Фіц заявила, що у Меркель зі здоров’ям все гаразд, вона активна та бадьора.

Водночас німецькі ЗМІ припустили кілька причин, які могли би спровокувати напади у Меркель: психологічні причини, стрес на роботі або серйозна хвороба. Проте, німецький лікар Якоб Бергер виключив, що у Меркель може бути хвороба Паркінсона, попри схожі симптоми.