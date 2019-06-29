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      Стан здоров’я Ангели Меркель прокоментувала влада Німеччини: що з канцлеркою

      616 Читать новость на русском
      Ангела Меркель
      Ангела Меркель / Getty images

      За місяць уже два рази канцлерці Німеччини Ангелі Меркель ставало погано. Вперше, коли вона приймала у Берліні українського президента Володимира Зеленського, вдруге – під час спільного брифінгу із президентом Німеччини Франк-Вальтер Штайн-Маєром.

      У двох випадках у політикині сильно тремтіли руки. Під час брифінгу зі Штайн-Маєром їй навіть довелося притиснути їх до тіла, аби приховати свій стан. Коли ж Меркель зустрічалася з Зеленським, то підтвердила, що їй було погано.

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      "Я випила як мінімум три склянки води. Очевидно, я цього потребувала, і зараз я почуваю себе добре", – розповідала вона після інциденту.

      Вже 28 червня, через день після останнього інциденту на публіці, представниця уряду Німеччини Мартіна Фіц заявила, що у Меркель зі здоров’ям все гаразд.

      Фотографії та відео з Осаки показують, що канцлер активна і здорова,
      – сказала Фіц.

      Меркель Осака G20
      Ангела Меркель в Осаці 28 червня/ фото Getty images

      Зазначимо, що Ангела Меркель на саміті G20 вже мала зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Під час короткої розмови вони встигли обговорити підтримку економічних реформ в Україні, ситуацію навколо Ірану й стабілізацію Лівії.

      Ангелі Меркель вже двічі ставало погано на публіці: відео

       

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      Теги: Новини політики Ангела Меркель
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