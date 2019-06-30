Меркель двічі ставало погано на публіці: що каже канцлерка про своє здоров'я

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що їй немає що сказати про стан свого здоров'я крім того, що вона в порядку. Напередодні у чиновниці двічі траплялися напади тремтіння на публіці.

Глава німецького уряду прокоментувала стан свого здоров'я у кулуарах саміту G20 в Японії, пише Politico.

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Зокрема, журналісти поцікавилися у канцлерки, як вона себе почуває, чи оглянув її вже лікар, і чи може вона пояснити, що з нею відбувається.

Я розумію ваше запитання, але мені нічого повідомити. Я в порядку. Я переконана, що, коли ця реакція відбудеться знову, вона знову відступить,

– сказала Меркель.

Коли Меркель ставало погано?

Вперше неконтрольований приступ помітили в Ангели Меркель 18 червня під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Вона сильно тремтіла, було помітно, що канцлерці важко встояти на ногах і вона може втратити свідомість.

Напад у Меркель під час зустрічі з Зеленським: відео

German Chancellor Angela Merkel says she is "very well" again after drinking three glasses of water.



Earlier Merkel was visibly shaking as she greeted Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy at temperatures of around 30 degrees celsius in Berlin. pic.twitter.com/uWhnW0scD7 — DW Politics (@dw_politics) June 18, 2019

Невдовзі ситуація повторилася. 27 червня під час промови президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера журналісти звернули увагу на те, що руки Ангели Меркель сильно тремтіли. Тоді їй довелося міцно притиснути їх до тіла, аби це було менш помітно.

Меркель почала тремтіти на зустрічі з президентом Німеччини: відео

Що кажуть лікарі про напади Меркель?

На думку українських лікарів, тремтіння Меркель може свідчити про ранні стадії "тремтливого паралічу", тобто хвороби Паркінсона. Медики пояснили, що у канцлерки проявляється один з основних симптомів цього захворювання – тремор, який виникає, коли людина стоїть. Він починає зменшуватися при русі кінцівками.

Але для визначення точного діагнозу, необхідне комплексне обстеження.

Як у Німеччині коментують стан Меркель?

Представниця уряду Німеччини Мартіна Фіц заявила, що у Меркель зі здоров’ям все гаразд, вона активна та бадьора.

Водночас німецькі ЗМІ припустили кілька причин, які могли би спровокувати напади у Меркель: психологічні причини, стрес на роботі або серйозна хвороба. Проте, німецький лікар Якоб Бергер виключив, що у Меркель може бути хвороба Паркінсона, попри схожі симптоми.

Що таке хвороба Паркінсона?Це повільно прогресуюче хронічне захворювання, що пов'язане з нервовою системою. Проявляється хвороба у тремтінні кінцівок, скутості рухів, що викликано ураженням нервових клітин у головному мозку, які відповідають за рухову активність. У зоні ризику перебувають люди віком від 40 років, боксери, військові, люди, що отримували травму центральної нервової системи. Наразі хвороба є невиліковною.