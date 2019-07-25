Громкие скандалы и курьезы нового премьера Британии: что скрывает Борис Джонсон

Украинские политики часто обвиняют своих оппонентов в популизме. И, надо сказать, эти обвинения иногда действительно небеспочвенны. Все они любят пообещать что-то очень хорошее, но малодостижимое. Дешевый прием, но работает: люди хотят в такое верить.

При этом почему-то считается, что на Западе популистов либо вовсе нет, либо это какие-то маргиналы, либо они просто скромные: если и привирают, то несильно.

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Но тут должен огорчить всех, кто так думает. Весь англоязычный мир знает такую фразу: "Если вы проголосуете за мою партию, то у вашей жены увеличится грудь, а у вас повысятся шансы стать обладателем последней модели BMW". Я думаю, это явный претендент на мировое чемпионство по степени популизма.

Автор данного высказывания – не юморист, не психический больной и не политический маргинал, а новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.



Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

23 июля он победил на выборах руководителя Консервативной партии Великобритании. Получив этот пост, он автоматически становится и главой правительства своей страны. Хотя сам Джонсон до этого говорил, что его шансы на получение этого поста "равны шансам обнаружить Элвиса Пресли на Марсе или стать в следующей жизни оливковым деревом".

Как видите, украинские политические популисты в сравнении с этим джентльменом серьезные и ответственные лидеры, на чье слово можно положиться. Впрочем, у Джонсона все же есть серьезное преимущество перед украинскими коллегами: в отличие от них, у него есть работающий мозг и, соответственно, незаурядный интеллект.

Новый премьер долгое время шел к власти очень необычным путем. Он выстраивал себе имидж странноватого и нескладного, но острого на язык и обаятельного шута. Он то и дело попадал в разные нелепые ситуации. Например, в 2012 году, во время Лондонской олимпиады, он застрял на протянутом над городом тросе. Несколько часов он висел там, потешая публику и требуя себе лестницу.



Джонсон то и дело попадал в разные нелепые ситуации

Для другого политика это было бы катастрофой. Но действительно смешной Джонсон всех тогда обаял, всех повеселил и стал настоящей мировой звездой. Это событие тогда затмило даже собственно Олимпиаду. Подобных случаев потом было множество.

Недруги говорят, что Джонсон каждый раз тщательно планирует такие ситуации. Перед выходом на сцену он повторяет "типа неожиданные" мысли и шутки и специально лохматит себе голову, чтобы казаться простаком и недотепой. Но в действительности это в высшей степени образованный и сосредоточенный политик, который точно знает, чего хочет, и понимает, как именно этого добиться. В принципе, об этом можно и догадаться по речи Джонсона.

Те, кто знает, английский, сразу слышат его благородный акцент, который сочетается с блестящим владением языком и очень тонким юмором. Иногда довольно черным юмором, из-за чего на Джонсона постоянно обижаются разные люди.

Он как-то раз обидел Арнольда Шварценеггера, назвав его "односложным австрийским киборгом". Турецкого султана Эрдогана Джонсон в стихах назвал любителем онанизма и зоофилии.



Джонсон в стихах назвал Эрдогана любителем онанизма и зоофилии

Хиллари Клинтон от него удостоилась дружеского сравнения с медсестрой-садисткой из сумасшедшего дома, а Дональда Трампа он назвал "абсолютно сумасшедшим" человеком, который явно не может работать президентом из-за полного своего невежества.

Джонсон как-то оскорбил целую страну, сказав, что у Ливии будут очень хорошие пляжи, когда их очистят от трупов. Ну а потом обидел всех мусульманских женщин, сказав, что их традиционные черные одежды делают их похожими на большие почтовые ящики с небольшой прорезью для писем.

Ну и так далее. Новый премьер как-то раз даже о королеве Елизавете высказался не очень почтительно. Он сказал, что та часто ездит по африканским странам британского содружества "из любви к толпам ликующих негритят с флажками".

Своих политических оппонентов Джонсон тем более не жалеет. Как-то раз он очень затейливо обозвал депутатов лейбористского городского совета Лондона. Он им сказал: "Вы – огромные, вялые, желеобразные сгустки протоплазмы".

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Примерно в том же духе он говорил и о других политиках. Вот такая фраза, например: "Либерал-демократы не просто бессодержательны. Это пустота внутри вакуума, облаченная в бесконечное ничто".

Понятное дело, что британская политическая элита Джонсона не слишком уж обожает. Сказать по правде, местные политики, активисты, журналисты и политологи ненавидят. Несколько министров из его же партии, сказали, что уйдут в отставку, но не станут работать с новым премьером.

Но народ – очень его любит. И это сейчас главное. Джонсону предстоит решить весьма непростую задачу –вытащить свою страну из самого жуткого политического хаоса в ее истории. В октябре должен состояться выход Великобритании из ЕС. Как осуществить этот выход без гигантских потерь для экономики, торговли, культурной и социальной сферы, никто не знает.



В октябре должен состояться выход Великобритании из ЕС

Если Лондон не сможет заключить соглашения с Брюсселем, то за год потеряет около 10% своего ВВП. Это показательно для воюющей страны. Или какой-нибудь Венесуэлы. Но никак не спокойной и богатой европейской страны. Судя по всему, у Джонсона нет никакого плана. Он надеется на то, что как-то выкрутится и что-нибудь придумает в последний момент.

Новый премьер говорит, что его образец для подражания – это Уинстон Черчилль. Тот тоже всех оскорблял, элита его терпеть не могла. Но его все же выбрали премьер-министром в момент страшной опасности, когда Гитлер собрался вторгнуться на Британские острова.

75 лет назад Черчилль победил угрозу с континента. Сейчас Джонсон надеется повторить тот успех и одолеть на переговорах ЕС, который он сам, кстати, называл "реализацией идей Наполеона и Гитлера другими методами".

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Честно говоря, я не понимаю, как он собирается добиться победы. Брексит – это бесконечно сложный и запутанный кризис, из которого даже теоретически нет хорошего выхода. Но все же я убежден: если кто и способен справиться с самой странной и незаурядной проблемой в истории Великобритании, то это должен быть столь же странный и незаурядный политик. И Борис Джонсон для этого подходит идеально.