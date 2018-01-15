Американським урядовцям хочуть заборонити користуватися смартфонами китайських брендів

У США до Конгресу подали на розгляд законопроект, за яким чиновникам урядових установ забороняється користуватися смартфонами китайських виробників Huawei та ZTE.

На думку автора документу Майка Конавея, згадані компанії можуть нести загрозу національній безпеці США через їх зв’язки з урядом Китаю, пише The Verge.

Таку позицію Конавей обґрунтовує тим, що використання смартфонів Huawei та ZTE" відкриє двері Китаю у всі аспекти американського життя, аби за ним стежити".

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Автор законопроекту запевняє, що Huawei надає інформацію державним лідерами КНР. І враховуючи те, що бізнес компанії у США розширюється, це ще один ризик для безпеки країни.

Видання зазначає, що у Сполучених Штатах не вперше звинувачують китайські компанії. Тож це має бути політичним сигналом для КНР.

Якщо законопроект схвалять, то американським урядовим установам заборонять купувати та використовувати телекомунікаційне обладнання та послуги компаній Huawei та ZTE.