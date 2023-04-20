Глобальна валюта чи "дедоларизація": чи є реальні загрози домінуванню долара

Після обрання на посаду президент Бразилії Лула да Сілва стає одним із основних "голосів" країн так званого "глобального Півдня". То він мирний план пише для України, то пропонує український Крим віддати Росії. А нещодавно догодив російській пропаганді, заявивши, що ера долара в міжнародних розрахунках наближається до кінця.

Спроби окремих країн створити альтернативу долару є недолугими та позбавленими перспективи. Чому так? Пояснює публіцист Юрій Мариняк на платформі IQ.

До теми Долар зміцнює позиції на ринку: що впливає на головну резервну валюту світу

Що криється за заявами лідера Бразилії та до чого тут Китай

Підставами для пафосної заяви Лули да Сілви став той факт, що Бразилія та Китай підписали угоду про відмову від долара США у взаємних розрахунках на користь місцевих валют – юаня та реала.

Угода дозволить обом країнам обмінювати реали на юані та навпаки, минаючи конвертацію в долари.

Китай є найбільшим торговим партнером Бразилії, річний оборот між країнами становить понад 150 мільярдів доларів. Також Бразилія є найбільшим отримувачем китайських інвестицій в регіоні (в основному це видобуток нафти на шельфі та енергетика).

Зі сторони виглядає, як сміливий виклик усталеній світовій фінансовій системі, еге ж? Чи можна зрозуміти процеси, не вдаючись у хитромудрі плетіння фінансових наук. Для цього достатньо ознайомитись з поняттями конвертованості та резервності світових валют,

– логічно зауважує автор.

Що таке вільно конвертована валюта Це валюта, що не має державних обмежень щодо обміну. Кожну валюту, яка вільно конвертується, можна легко обміняти на золото чи іншу. Повністю конвертовані валюти – це валюти, які зазвичай підтримують економічно та політично стабільні країни. До прикладу, валютами, які найбільше торгуються у світі, є долар США, євро, японська єна та британський фунт.

Тому гучні заяви Лули да Сілви та йому подібних адресовані не лише долару та США, а й всьому "Глобальному Заходу". Який успішніший та багатший.

Долар США складає 88% усіх міжнародних операцій, євро з 31% є лише скромним конкурентом (оскільки транзакція може включати дві валюти, загальна сума може перевищувати 100%).За попередніми оцінками, юань становить лише 7% від загальної кількості операцій. На долю долара припадає 42% обсягу міжбанківських операцій у мережі SWIFT. Частка юаня становить 2%. Євро займає вражаючі 36%, але це здебільшого бізнес усередині єврозони між членами єдиної валюти.

Отже, умовна бразильська компанія отримала юані за експорт деревини. Їй потрібні деревообробні верстати з програмним управлінням. Одні з кращих на світовому ринку – бельгійські. Чи буде продавати бельгійська компанія верстати за юані – ні. Потрібна конвертація в євро.

Але умовна бразильська компанія не здається, бо Америка ж покарана, ера долара закінчується. І продовжує пошук цих деревообробних верстатів. Зупиняється на тому, що ніби непогані є в Китаї. Ну як непогані – такі собі, але зате дешевші в рази і в нас є юані. Класно, зручно розрахуємося, а на решту ще отримаємо пару лежаків для пляжу,

– іронізує автор.

Індикатор бартеру

До прикладу, Індія купує в Росії нафти на мільярди в місяць, а експортує товарів на сотні мільйонів в рік. Рупій в російських банках вже накопичилось чимало, а от що з ними робити – невідомо. За словами автора, звичайно, що це умовна і спрощена схема, де є винятки. Та при торгівлі в місцевих валютах все так і працює.

Що відомо про резервні валюти Резервною валютою називають загальновизнану у світі валюту, що використовується для створення в центральних банках інших країн резерву грошових коштів з метою здійснення міжнародних розрахунків.

Щоб мати статус резервної, валюта має відповідати кільком основним критеріям:

бути загальноприйнятним на міжнародному рівні платіжним засобом,

мати стабільний курс та властивості "якірної валюти" з вільною конвертованістю та високою ліквідністю.

Найбільше про гегемонію долара говорять члени БРІКСу (організація, куди входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР, – 24 Канал). Є значне прагнення цих країн-членів та кандидатів витіснити американську валюту з чинної системи міжнародних розрахунків, торговельних потоків і боргових капіталів.

Як у них справи з валютними резервами:

У лютому 2023 року валютні резерви Бразилії складали 297,3 мільярда доларів США. З них резерв у доларах США становить 80,42%.

У січні 2023 року валютні резерви Індії становили 506,9 мільярда доларів США. З них резерв у доларах США становить ~ 88,0%.

У лютому 2023 року валютні резерви Китаю становили 3133,2 мільярда доларів США. Точний склад валютних резервів Китаю є секретною інформацією. У липні 2019 року Державне управління іноземної валюти Китаю оголосило, що на кінець 2014 року активи в доларах США становили 58% від загальних резервів Китаю, знизившись з 79% у 2005 році; додавши, що його частка в активах у валюті США була нижчою, ніж середньосвітовий показник у 65% станом на 2014 рік.

Аналітики вважають, що інші активи в іноземній валюті зберігаються переважно в євро, японських єнах і британських фунтах. Станом на 2014 рік Китай був найбільшим іноземним власником казначейських цінних паперів США.

Незважаючи на зусилля країн щодо "дедоларизації", заміна долара США місцевими або транснаціональними валютами є тривалим процесом. Побудова та функціонування системи торговельних розрахунків, а також такі ключові показники, як обмінні курси та ціни, вимагають подальшого вивчення ринку. Регіональні валюти, такі як юань, мають меншу стабільність і менш прийнятні на ринку, ніж долар США.

Як далеко зайдуть розмови про "дедоларизацію"? Мабуть, не надто, впевнений автор. У США найглибші та найліквідніші фінансові ринки у світі і вони залишаються відносно відкритими, незважаючи на деякі обмеження на китайські інвестиції в галузі, чутливі для національної безпеки. Існують вагомі причини мати домінуючу валюту на міжнародних ринках, так само як є переконливі причини мати домінуючу валюту у внутрішніх операціях у США. Ліквідність валюти породжує додаткову ліквідність, як вдома, так і в усьому світі.