Американський стартап Allbirds випустив взуття з "солодкої піни"

Американський взуттєвий стартап Allbirds запатентував екологічно чистий матеріал під назвою "Солодка піна". Його склад схожий до звичайного полімеру, але без карбону, який шкодить навколишньому середовищу.

Про це повідомляють на Fashionista.

Матеріал на основі цукрового очерету виготовляють на півдні Бразилії. Щоб отримати "солодку піну", потрібно переробити чорну патоку та відправити її у цистерни з нержавіючої сталі. Після цього додати до суміші дріжджі і чекати на процес бродіння. Через деякий час почне виділятися етанол, який при змішуванні з іншим реагентом і утворить "солодку піну".

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Загальну формулу виробництва екоматеріалу стартапери тримають в секреті, але вони стверджують, що їхній продукт абсолютно безпечний для екології. Нове пляжне взуття Zeffer надійшло в продаж 26 липня.

Нашою метою було створити щось особливе, і тепер ми сподіваємося, що нову технологію в взуттєвої промисловості будуть використовувати повсюдно, а не тільки на нашому скромному виробництві,

– зазначив співзасновник Allbirds Джой Цвілінгер.

Допис, поширений Allbirds (@allbirds) 1 Сер 2018 р. о 12:36 PDT

Що відомо про стартап Allbirds?Американська приватне підприємство була засноване в 2014 році у Сан-Франциско колишнім футболістом Тімом Брауном і інженером-біотехнологом Джоем Цвілінгером. Бренд спеціалізується на випуску екологічно чистому взутті. Стартап продає свою продукцію у США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії.