У США готується політичний переворот: що буде після поразки Трампа на виборах

3 листопада американці переобирають увесь склад Палати представників, нижньої палати Конгресу, і третину Сенату. Президента на цих виборах не обирають, але від них залежить, чи зможе Трамп і далі правити без опору. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Зараз обидві палати контролюють республіканці. Ринки прогнозів дають демократам близько 90% шансів забрати Палату представників. Для Трампа це означає розслідування, блокування законів і, як він сам каже, ризик імпічменту. Тому питання, яке зараз ставлять у Вашингтоні, звучить незвично для старої демократії: чи визнає президент поразку своєї партії?

Прогнози

Сигнал від власного адвоката

У четвер генерального прокурора США Тодда Бланша спитали, чи може Мін'юст завадити штатам затвердити результати виборів. Деталь важлива: Бланш роками був особистим адвокатом Трампа у його кримінальних справах, а тепер очолює все федеральне обвинувачення. Він відповів, що такого наміру немає, але гіпотетичних "сценаріїв судного дня" виключати не став.

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Щоб зрозуміти вагу цих слів, треба знати одну особливість Америки. Там немає єдиної ЦВК. Вибори організовує і результати затверджує кожен із 50 штатів окремо. Федеральний уряд у цьому процесі повноважень не має взагалі. Тож відповідь "не плануємо, але не виключаємо" від людини, яка не має права втручатися, важить більше за будь-яку гучну заяву.

Чому вкрасти підрахунок майже неможливо

Трамп уже пробував зайти у вибори з Вашингтона, і система його зупинила. Його укази, які мали обмежити голосування поштою, заблокували суди, аж до Верховного: суддя прямо написала, що президент не має права регулювати вибори штатів.

Армія від участі у виборах теж відмовилася. Найвищий за посадою генерал США письмово запевнив Конгрес, що військових на дільниці не відправлять. Закон карає за це ув'язненням до п'яти років.

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Підробити підрахунок у п'ятдесяти незалежних системах з тисячами окружних комісій майже неможливо. Команда Трампа це розуміє. Тому вона готує не підробку, а підставу.

Підстава замість підробки

Ця підстава будується вже рік. У лютому Трамп сказав NBC News, що визнає результат, "якщо вибори будуть чесними", а якщо ні, то "має статися щось інше". Хто визначатиме чесність, він не уточнив. Згодом в інтерв'ю Reuters він міркував, що після всіх його досягнень "нам навіть не варто проводити вибори", а Білий дім назвав це жартом. 16 жовтня на мітингу в Джорджії він знову назвав сфальсифікованими тамтешні вибори 2021 року, які виграв демократ. Це той самий почерк, що й у розмовах про третій термін: правило лишається правилом, доки воно не заважає.

Паралельно працює державна машина. ФБР у січні вивезло вантажівками сотні коробок бюлетенів 2020 року з округу Фултон у Джорджії, того самого, де Трамп досі шукає свою "вкрадену" перемогу. На дільниці Мін'юст відправить близько тисячі своїх спостерігачів. Кожен такий крок окремо або законний, або програний у суді. Разом вони складаються в досьє, яке можна буде дістати наступного ранку після виборів.

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Дата, якої немає в стрічці

Новий склад Конгресу збирається 3 січня опівдні. До цього моменту засідання відкриває не спікер, а клерк Палати представників, технічний чиновник, який складає список обраних і веде першу перекличку. За нашими мірками це щось на кшталт секретаря, від якого залежить, кого внесуть у реєстр депутатів нового скликання.

Сценарій навколо цієї посади розписав не демократ, а консервативний суддя у відставці Майкл Латтіґ. Той самий, хто в січні 2021 року порадив віцепрезиденту Пенсу не підігравати Трампу у спробі перевернути вибори.

Його схема така: спікер-республіканець Майк Джонсон до полудня 3 січня замінює клерка на лояльну людину, а та не вносить частину обраних демократів до списку, посилаючись на "порушення" в їхніх округах. Право одноосібно звільнити клерка спікер справді має. Суди, вважає Латтіґ, зрештою стануть на бік демократів, але тижнями або місяцями країна житиме з паралізованим парламентом.

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Для такої схеми не треба вкидати жодного бюлетеня. Досить, щоб у грудні з'явилися "докази" в кількох округах, а 3 січня знайшовся хтось, готовий ними скористатися.

Найсильніше заперечення теж треба назвати. За Конституцією вирішувати, хто законно обраний, має сама Палата, а не клерк. Верховний суд ще 1969 року постановив, що Палата не може просто так не допустити обраного депутата. І республіканці не моноліт: десятки людей мали б свідомо піти проти присяги, а сам Латтіґ визнає, що прямих заяв про такий намір не чув. Усе це правда. Але кризі не потрібна перемога в суді. Їй досить кількох тижнів паралічу.

Війна, якої бояться більше, ніж хочуть

Розмови про "громадянську війну в США" варто охолодити. Дослідники Каліфорнійського університету з'ясували, що із 53 показників підтримки політичного насильства 51 у 2026 році знизився.

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Зросло лише очікування громадянської війни. Американці бояться її більше, ніж готові вести.

Самі американці добре бачать, звідки йде загроза. За опитуванням Washington Post, ABC News та Ipsos, 7 із 10 не вірять, що Трамп визнає поразку своєї партії. Водночас більшість упевнена, що голоси порахують чесно. Тобто американці бояться не вкидань, а того, що станеться після підрахунку. За такої недовіри будь-яка суперечка про підрахунок стає вибухонебезпечною. Сутички на вулицях народжуються не з наказу, а з відчуття, що вибір украли.

Чому це питання для Києва

Для України це не чужа внутрішня драма. Саме Палата представників у червні пішла проти лінії Трампа. Демократи зібрали підписи, щоб винести законопроєкт на голосування в обхід республіканського керівництва, і палата 226 голосами ухвалила допомогу Україні й нові санкції проти Росії. Республіканців серед них було лише 18. Тепер демократи обіцяють, що з більшістю в Палаті швидко відновлять допомогу Києву.

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Отже, кожен тиждень, коли обраних демократів не пускають до зали, – це тиждень без пакета допомоги для України і тиждень, коли головний союзник зайнятий власним парламентом, а не фронтом. Москві для цього не треба робити нічого. Їй досить чекати.

Бюлетені порахують 3 листопада. Перемогу порахують 3 січня.