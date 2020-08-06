Більше ніж у Бейруті: в порту "Південний" біля Одеси лежать тонни аміачної селітри – фото, відео
Після масштабного вибуху в столиці Лівану, з'явилась інформація про те, що в порті "Південний" під Одесою також зберігається цей небезпечний вантаж. Ба більше, його кількість набагато перевищує бейрутський.
Інформацію про наявність аміачної селітри в порту "Південний" під Одесою оприлюднило місцеве видання "Думська".
Актуально Шмигаль доручив перевірити умови зберігання аміачної селітри в Україні
Що відомо про зберігання селітри в порту "Південний"
- Тут ситуація доволі неоднозначна. В мережі опублікували інформацію про те, що на одному з причалів під відкритим небом зберігається 10 тисяч тонн нітрату амонію. Це, фактично, втричі більше тої кількості, що спричинила вибух у Бейруті.
- Повідомлення про селітру в порту "Південний", зокрема, поширив адвокат Денис Шкаровський. Мовляв, небезпечний вантаж перебуває поблизу арештованого судна TRUMP D.
Тепер можу з упевненістю сказати: якщо пожежа трапиться в "Південному", Бейрут здасться вибухом автомобіля у порівнянні з можливими наслідками,
– попереджає адвокат.
Селітра в порту "Південний" / Фото адвоката Дениса Шкаровського
Мішки з селітрою в порту "Південний": дивіться відео
Ще одне відео з порту "Південний", де знайшли мішки з селітрою:
Що кажуть в адміністрації порту
- Журналісти зв'язалася з адміністрацією порту, аби прояснити долю небезпечного вантажу, але відповісти на їхні запитання чиновники погодилися лише в письмовому вигляді після отримання запиту.
- Начальник адміністрації Максим Широков, однак, зазначив, що "є певні нюанси, які відіграють важливу роль". За його словами, вантаж у Бейруті зберігався неправильно. А ще додав, що там мовилось про аміачну селітру із сульфатної добавкою, яка здетонувала.
- Він зазначив, що існує сільськогосподарське мінеральне добриво. Водночас Широков офіційно не спростував інформації про те, що в порту "Південний" таки зберігається селітра.
Яка ситуація із селітровим вантажем у Миколаївському порту
У 2018 році у Миколаївському морському порту вивантажили понад 3,2 тисячі тонн аміачної селітри. Однак їх вивезли звідти у 2019 році.
Принаймні в цьому запевняє адміністрація порту. У порту запевняють, що жодних залишків сполуки там немає, тому українці можуть не боятися повторення трагедії, яка нещодавно трапилася в Бейруті.
Порт "Південний" на мапі:
Масштабний вибух у Бейруті: головне
- У столиці Лівану Бейруті 4 серпня прогриміли два потужних вибухи. Вони знищили частину порту і спричинили катастрофічні руйнування в центрі міста.
- Загинули щонайменше 137 людей. Ще понад 5 тисяч отримали поранення.
- За версією слідства, вибухнув склад з конфіскованою аміачною селітрою. Адміністрацію порту звинуватили у халатності.
- За попередніми оцінками, сума збитків від трагедії може скласти до 15 мільярдів доларів.