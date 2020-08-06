Після масштабного вибуху в столиці Лівану, з'явилась інформація про те, що в порті "Південний" під Одесою також зберігається цей небезпечний вантаж. Ба більше, його кількість набагато перевищує бейрутський.

Інформацію про наявність аміачної селітри в порту "Південний" під Одесою оприлюднило місцеве видання "Думська".

Актуально Шмигаль доручив перевірити умови зберігання аміачної селітри в Україні

Що відомо про зберігання селітри в порту "Південний"

Тут ситуація доволі неоднозначна. В мережі опублікували інформацію про те, що на одному з причалів під відкритим небом зберігається 10 тисяч тонн нітрату амонію. Це, фактично, втричі більше тої кількості, що спричинила вибух у Бейруті.

Повідомлення про селітру в порту "Південний", зокрема, поширив адвокат Денис Шкаровський. Мовляв, небезпечний вантаж перебуває поблизу арештованого судна TRUMP D.

Тепер можу з упевненістю сказати: якщо пожежа трапиться в "Південному", Бейрут здасться вибухом автомобіля у порівнянні з можливими наслідками,

– попереджає адвокат.



Селітра в порту "Південний" / Фото адвоката Дениса Шкаровського

Мішки з селітрою в порту "Південний": дивіться відео

Ще одне відео з порту "Південний", де знайшли мішки з селітрою:

Що кажуть в адміністрації порту

Журналісти зв'язалася з адміністрацією порту, аби прояснити долю небезпечного вантажу, але відповісти на їхні запитання чиновники погодилися лише в письмовому вигляді після отримання запиту.

Начальник адміністрації Максим Широков, однак, зазначив, що "є певні нюанси, які відіграють важливу роль". За його словами, вантаж у Бейруті зберігався неправильно. А ще додав, що там мовилось про аміачну селітру із сульфатної добавкою, яка здетонувала.

Він зазначив, що існує сільськогосподарське мінеральне добриво. Водночас Широков офіційно не спростував інформації про те, що в порту "Південний" таки зберігається селітра.

Яка ситуація із селітровим вантажем у Миколаївському порту

У 2018 році у Миколаївському морському порту вивантажили понад 3,2 тисячі тонн аміачної селітри. Однак їх вивезли звідти у 2019 році.

Принаймні в цьому запевняє адміністрація порту. У порту запевняють, що жодних залишків сполуки там немає, тому українці можуть не боятися повторення трагедії, яка нещодавно трапилася в Бейруті.

Зверніть увагу! Через вибух у Бейруті прем'єр міністр Денис Шмигаль дав доручення перевірити, як на складах підприємств зберігають аміачну селітру. Глава уряду направив доручення до кількох установ. Про результати перевірок повідомлять до 15 вересня 2020 року.

Порт "Південний" на мапі:

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