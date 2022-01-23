На родине Макрон считается главным еврооптимистом, и в случае успеха Франции во главе Совета ЕС – его конкурентам на будущих президентских выборах будет нечего ему противопоставить. Но давайте по порядку.

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Германии плевать на проблемы Евросоюза

Почему же Франция так активизировалась в последнее время? Все просто, Париж почувствовал, что Берлин ослабляет хватку и постепенно замыкается в себе.

Германия уже длительное время пытается играть на 2 фланга. С одной стороны, там осуждают агрессию России, а с другой – строят газопровод "Северный поток-2" и просят не отключать Россию от SWIFT, что бы не произошло.

Кроме того, Германия поддерживает инициативы США по объединению всего Западного мира для противодействия Китаю. Но в то же время пытается наладить более глубокие торговые связи с Поднебесной.

Такая политика двойных стандартов говорит об одном – Германии плевать на проблемы Евросоюза и всего Запада в целом, ее интересуют только свои, краткосрочные интересы. И это вызывает недовольство внутри самого ЕС.

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О чем заявил Макрон

Во Франции это поняли уже давно. Поэтому президент Эммануэль Макрон заранее начал продвигать идею большей автономии для ЕС.

Если в 2021 году к этому относились с большим скептицизмом, то сегодня даже глава европейской дипломатии Жозепп Боррель жалуется, что Евросоюз никто не воспринимает как серьезного, самостоятельного игрока. Ни Россия, ни Китай.



Боррель жалуется, что ЕС никто не воспринимает как самостоятельного игрока / Фото Getty Images

Макрон же прямым текстом заявил, что никакого передела сфер влияния, как того хочет Россия, не будет. Более того, он призвал инвестировать деньги в создание полноценного аналога НАТО внутри Евросоюза.

Помимо этого Макрон проталкивает в ЕС новые, более мягкие бюджетные правила. Суть этой идеи заключается в том, чтобы разрешить странам тратить больше денег из бюджета ЕС, когда речь идет о стратегических инвестициях.

Новая идея финансирования

Так Макрон предлагает увеличить финансирование цифровизации и зеленой энергетики. В то же время количество выделенных денег будет зависеть от потребностей конкретного государства.



Макрон анонсировал большие реформы / Фото Getty Images

Эту идею вместе с Францией продвигает и Италия, которая за последний год серьезно увеличила сотрудничество с Парижем. Такую инициативу с удовольствием поддержат страны Восточной Европы, с которыми внутри ЕС существуют серьезные разногласия.

Ведь таким образом они смогут выбить из бюджета ЕС больше денег на свои внутренние проекты. Примечательно, что Германия и еще несколько стран противятся этой реформе.

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В чем интерес Макрона

Однако все это проблемы ЕС, а Макрон в первую очередь заинтересован в сохранении своей власти во Франции. Председательство его страны в Совете ЕС сможет ему в этом помочь.

Главные конкуренты Макрона – правые популисты, часто критикуют его за бездействие в отношении мигрантов и так называемой исламизации Франции. Но Макрон, выступая перед Европарламентам, дал им четкий ответ.

Он предложил реформировать миграционную политику всей Шенгенской зоны. Мол, нелегальная миграция это общая проблема, а потому и бороться с ней нужно всем вместе. Реализовать эту реформу планируют уже в ближайшие 6 месяцев.



Макрон в первую очередь заинтересован в сохранении власти во Франции / Фото Getty Images

Если Макрону это действительно удастся, то у той же Мари Ле Пен – главного конкурента Макрона на грядущих выборах, попросту не останется аргументов против действующего президента. Он с легкостью переманит часть ее умеренного электората на свою сторону.

Основные цели

Очевидно, что Эммануэль Макрон делает большую ставку на председательство Франции в Совете Евросоюза. Ведь в случае успеха, он одним махом выполнит 2 свои основные цели: