Анастасія Ноздровська про розслідування вбивства мами: Ця система не викликає у мене довіри

Донька жорстоко вбитої правозахисниці Ірини Ноздровської Анастасія вважає, якби цей злочин не набув такого розголосу, українська правоохоронна система й надалі займалася би бездіяльністю. Відтак, за її словами, перебіг розслідування має контролювати народ.

Про це вона заявила у коментарі ресурсу "Голос Америки".

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"Особисто я сумніваюся в цьому слідстві, в цій правоохоронній системі. Мама завжди з ними боролася, вимагала справедливості та законних рішень. Вона неодноразово зверталася за допомогою до всіх цих слідчих. Мама завжди з ними боролася, тому вони не викликають у мене довіри. І якби справа не набула такого резонансу, то вони б і далі займалися бездіяльністю", – підкреслила дівчина.

За її словами, тиск людей на владу не дасть правоохоронцям спустити на гальмах розслідування вбивства її мами.

"Мені здається, що цю справу має контролювати народ. Коли люди звертають на це увагу та вимагають справедливості, то посадовці бояться і вирішують ці питання", – додає Анастасія Ноздровська.

Нагадаємо, тіло Ірини Ноздровської знайшли на Київщині 1 січня 2018 року. Зникла ж правозахисниця 29 грудня. Якраз після того, як відбувся суд у справі загибелі її сестри. Ту два роки тому насмерть збив племінник Вишгородського судді. І саме Ноздровська домоглася, аби його посадили на сім років. Поховають Ірину Ноздровську у її рідному Демидів, що під Києвом, 9 січня.