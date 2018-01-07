Названа дата похорону убитої Ноздровської

Похорон убитої на Київщині юристки Ірини Ноздровської відбудеться у вівторок, 9 січня.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила донька покійної Анастасія Ноздровська.

"Похорон у вівторок", – коротко написала дівчина.

Вона також додала, що прощання із матір’ю відбудеться вранці у селі Демидів під Києвом. При цьому точної години Анастасія не назвала.

Читайте також: У справі про вбивство Ноздровської немає жодного свідка

Нагадаємо, 1 січня на Київщині у річці знайшли мертвою та роздягненою Ірину Ноздровську – сестру загиблої у резонансній ДТП Світлани Сапатинської. За даними експертизи тіла, Ноздровська померла від множинних колото-різаних ран.