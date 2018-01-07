Названа дата похорону убитої Ноздровської
22:11, сьогодні 1334 Читать новость на русском
Похорон убитої на Київщині юристки Ірини Ноздровської відбудеться у вівторок, 9 січня.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила донька покійної Анастасія Ноздровська.
"Похорон у вівторок", – коротко написала дівчина.
Вона також додала, що прощання із матір’ю відбудеться вранці у селі Демидів під Києвом. При цьому точної години Анастасія не назвала.
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Нагадаємо, 1 січня на Київщині у річці знайшли мертвою та роздягненою Ірину Ноздровську – сестру загиблої у резонансній ДТП Світлани Сапатинської. За даними експертизи тіла, Ноздровська померла від множинних колото-різаних ран.
Джерело: 24 Канал
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