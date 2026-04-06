НРК замінять значну частину солдатів у логістиці і бою, – Білецький у коментарі The Guardian

Безпілотні наземні системи забезпечують 90% логістики української армії. У січні 2026 року Сили оборони здійснили рекордні 7000 операцій з використанням наземних роботів.

Відповідну заяву командир Третього корпусу Білецький зробив у коментарі The Guardian. Він наголосив, що Україна перебуває на "порозі чергової революції", адже наземна роботизована система радикально змінить поле бою.

Зауважте Останній рубіж на підступах до Києва: історія ДОТа №511 і добровольців у Мощуні

Деталі заяви Білецького

У матеріалі мовиться, що піонером у розробці безпілотних наземних систем є Третій армійський корпус. На думку командира корпусу, бригадного генерала Андрія Білецького, Україна перебуває на "порозі чергової революції" поряд із поточною революцією у сфері повітряних безпілотників.

Наземна роботизована система радикально змінить поле бою та замінить значну частину солдатів, як з погляду логістики, так і бойового застосування,

– наголосив комкор.

Прогнозують, що роботизована система радикально змінить поле бою / The Guardian

У корпусі наземні роботи виконують багато завдань, які донедавна доводилось виконувати піхоті:

доставляють на позиції боєприпаси, їжу та будівельні матеріали;

евакуюють поранених;

проводять мінування і розмінування;

прокладають колючий дріт;

буксирують пошкоджені та згорілі транспортні засоби.

Оснащені кулеметами та гранатометами, НРК беруть участь у бойових операціях, підсилюючи або замінюючи піхоту. Третій корпус застосовує наземних роботів у наступальних операціях для повернення територій: бере ними військовополонених і утримує власні позиції.

Зазвичай роботи можуть працювати вісім годин. Вони компактні і менш помітні для російських дронів, аніж броньовані машини. За словами лейтенанта Третього корпусу Віктора Павлова, його підрозділ втрачає близько трьох роботів на день через ворожі повітряні атаки.

"Це невелика ціна, враховуючи, що ми рятуємо життя наших піхотинців", — сказав військовослужбовець.

Пілотів БпЛА і НРК готує корпусна школа KillHouse. Курсантів навчають керувати НРК по засніженій трасі, маневрувати у лісових масивах та долати болотисту місцевість.

The Guardian вказує, що українська експертиза у сфері безпілотників має дуже великий попит на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану. Війна Росії з Україною перетворила Київ на центр розробки сучасної безпілотної зброї.

У матеріалі наголосили, що в Україні існує унікальна екосистема, де інженери розробляють нові продукти, а солдати на передовій дають миттєвий зворотний зв'язок. Потім виробники збільшують поставки, будуючи наземні транспортні засоби, перехоплювальники проти шахедів та новаторські морські дрони.