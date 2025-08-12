У Львівській області тяжко поранили викладача Львівського національного університету Андрія Манька. Маму педагога, на жаль, після тілесних ушкоджень врятувати не вдалося.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Манька та поліцію Львівщини.

Що відомо про трагедію, яка сталася з викладачем ЛНУ та його мамою?

Андрій Манько 12 серпня у своєму фейсбуці повідомив, що у його родині сталася страшна трагедія.

На наш будинок в селі напали. Маму вбили, мене тяжко поранили! Я живий і в лікарні! Більше писати не можу, бо йде слідство,

– написав викладач ЛНУ.

Він подякував лікарям, що врятували йому життя, адміністрації Львівського національного університету за допомогу і підтримку, а всім небайдужим – за молитви.

Андрій Манько розповів про трагедію у його родині / Фото з фейсбуку викладача ЛНУ

У поліції Львівщини у коментарі 24 Каналу підтвердили, що йдеться про злочин, який стався в одному з сіл Самбірському районі 8 серпня. Тоді невідома особа через незачинені вхідні двері проникла в будинок і завдала чоловікові та його 67-річній мамі ножових поранень.

Прибувши на місце події, поліцейські виявили в будинку тіло жінки з ножовими пораненнями без ознак життя та її сина, в якого теж були ножові поранення. Манька після цього доставили до лікарні.

Проведеними заходами правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний 21-річний мешканець одного з сіл Самбірського району, та затримали його. Затриманий перебував у стані алкогольного сп'яніння,

– йшлося у повідомленні.

Зрештою правоохоронці повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів – умисне вбивство та замах на умисне вбивство. Максимальне покарання, що загрожує зловмиснику – довічне позбавлення волі.

Маньку та його мамі завдали поранень у селі в Самбірському районі 8 серпня / Фото поліції Львівщини

Тимчасова виконувачка обов'язків начальника відділу комунікації поліції Львівської області Аліна Подрейко розповіла 24 Каналу, що затриманий чоловік уже перебуває під вартою.

"Він перебуває під вартою. Запобіжний захід зловмиснику було обрано, про підозру йому повідомили, триває досудове розслідування", – зазначила Подрейко.

Що відомо про Андрія Манька?

Андрій Манько є доцентом кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2002 – 2005 роках він навчався в аспірантурі на кафедрі географії України Львівського національного університету імені Івана Франка. 11 січня 2011 року захистив дисертацію на тему "Трансформація структури промисловості Львівсько-Волинського вугільного басейну" та здобув науковий ступінь кандидата географічних наук.

Педагогічну діяльність розпочав у 2005 році як асистент кафедри туризму, а з 2012 року обіймає посаду доцента.

Автор і викладач спеціальних курсів: "Туроперейтинг", "Реклама та інформаційні технології в туризмі", "Рекламна діяльність у готельно-ресторанному господарстві", "Проєктування і дизайн закладів готельно-ресторанного господарства", "Інфраструктура туризму".

Має близько 300 наукових публікацій.