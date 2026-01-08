Чиновник Фонду держмайна зберігає 5 тонн золота у Москві та має 15 родовищ рідкоземів на ТОТ

Чиновник Фонду держмайна володіє кількома тоннами золотих злитків. І їх він зберігає у Москві.

Йдеться про заступника директора департаменту оренди та розпорядження державним майном, начальника управління з питань розпорядження державним майном Андрія Мельника. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на електронні декларації посадовця.

Що задекларував Андрій Мельник?

Мельник у декларації зазначив, що має 5 тонн золотих злитків.

За твердженням посадовця, зберігає він золото у банківських зливках Євростандарту 999.9, ГОСТ 28058-89. Номінал 5,0 Мт/ 160.753,61 Тр.унцій.

Загальна сума 79 804 999 євро, або ж 4 мільярди гривень.

Усе золото Мельника наразі перебуває у ЗАТ "КІТОН 21 СТОЛІТТЯ", що у Москві. Там посадовець зберігає й деякі цінні папери на мільярди гривень.

Згідно із декларацією чиновника, він має 15 родовищ рідкоземельних металів на ТОТ Луганщини, зокрема, ДХК "Краснодонуголь". Одне із них він оцінив у 1,5 мільярда євро.

Окрім того, за 2024 рік він заробив 1 мільйон гривень.

