Ексочільника ОП Андрія Єрмака випустили з СІЗО. Відомо, що за нього внесли всю суму застави.

Відео з Єрмаком, який виходить з СІЗО після внесення застави показала УП.

Що відомо про звільнення Єрмака?

Вранці 18 травня ексочільник Офісу Президента Андрій Єрмак вийшов з СІЗО. Це після того, як за нього внесли заставу повну суму застави.

Сам Єрмак розповів журналістам, що сидів у платній камері. Крім того, він не знає, хто за нього вносив заставу.

Зазначимо, що сума застави за екскерівника ОП складала 140 мільйонів. Вранці 18 травня у Вищому антикорупційному суді підтвердили 24 Каналу, що всю суму застави внесено, а отже причин утримувати Єрмака у СІЗО – немає.

Хто вносив заставу за ексочільника ОП?

Відомо, що 8 мільйонів гривень внесла керівниця Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" Роза Тапанова. За даними журналістських розслідувань, раніше вона працювала юристкою у структурі, пов'язаній з Андрієм Єрмаком, а згодом отримала посаду в наглядовій раді "Ощадбанку".

Ще 6,5 мільйона гривень сплатив адвокат і колишній партнер юридичної фірми Asters Сергій Свириба, якого медіа називають колишнім одногрупником Єрмака.

Крім того, символічну суму в 666 гривень вніс актор, продюсер і громадський діяч Григорій Гришкан.

Значний внесок у розмірі 30 мільйонів гривень зробив колишній головний тренер збірної України Сергій Ребров, який публічно ситуацію не коментував і на запити журналістів не відповідав.

Також до збору коштів долучилися адвокат Ігор Фомін із сумою 5 мільйонів гривень та компанія "Міраліф", яка внесла ще 9,8 мільйона гривень.

Що відомо про справу Єрмака?

11 травня детективи НАБУ та прокурори САП провели слідчі дії щодо колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, після чого йому офіційно оголосили підозру. Правоохоронці заявили про викриття організованої схеми, яка, за версією слідства, могла бути пов'язана з відмиванням близько 460 мільйонів гривень під час будівництва елітної нерухомості в Козині під Києвом.

У справі, що отримала умовну назву "Династія", також фігурують імовірно бізнесмен Тимур Міндіч та колишній віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов. Слідчі вважають, що починаючи з 2021 року учасники схеми могли організувати будівництво чотирьох елітних маєтків на земельних ділянках одного з товариств. За оцінками слідства, вартість кожного об'єкта могла сягати близько 2 мільйонів доларів.