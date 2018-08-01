"Ангел" Victoria's Secret Джордан Данн вбрала українську вишиванку: фотофакт

Українські дизайнери отримають дедалі більше визнання у світі. Так, стильну вишиванку від вітчизняного бренду приміряла популярна модель та один із "ангелів" Victoria's Secret Джордан Данн.

Британська манекенниця Джордан Данн активно веде свій блог в соцмережі. Зірка ділиться кадрами зі свого буденного життя та яскравими фото зі стильних зйомок. Та один знімок привернув особливу увагу українських прихильників, адже "ангел" Victoria's Secret приміряла вишиванку.

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Плаття Джордан Данн було чорного кольору із яскравою жовто-рожевою вишивкою. Оригінальну міні-сукню модель доповнила трендовими окулярами з круглою оправою. Стильні аксесуари та зачіска завершили look британської модниці.



Джордан Данн в українській вишиванці



Модель Джордан Данн приміряла сукню від українського дизайнера

Варто зазначити, що стильну вишиванку Джордан Данн обрала з колекції українського дизайнера Vita Kin. Модельєр вже має прихильників серед знаменитостей. Зокрема, в її одязі красувались акторка Демі Мур, королева Нідерландів Максима, модель Діта фон Тіз та креативний консультант японського журналу Vogue Анна Делло Руссо.