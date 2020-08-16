За минулу добу, 15 серпня, проросійські окупанти жодного разу не порушили режим припинення вогню на Донбасі. Доба минула спокійно та без втрат.

На усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстріли з боку противника не були зафіксовані, інформує штаб ООС.

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Військовослужбовці й надалі дотримуються умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з ворожої сторони,

– уточнюють там.

Від початку поточної доби, 16 серпня, на усіх ділянках фронту теж спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не фіксували.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень, на щастя, немає.

Зверніть увагу! З 27 липня на Донбасі почало діяти перемир'я. Бойовики хоч і обстрілюють українські позиції, проте їхні обстріли радше провокативні, аніж прицільні. На щастя, жоден з бійців ЗСУ не загинув та не зазнав травм. Однак за цей час все ж зафіксували кілька смертей серед українських військових.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу