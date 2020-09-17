Аніматори з усього світу намалювали мультфільм про події в Білорусі
Понад 50 аніматорів з 19 країн світу намалювали мультфільм Animators For Belarus про події в Білорусі, що розгорнулися після президентських виборів. Автором цієї ідеї виступила білоруська аніматорка Юлія Родзицька, яка проживає в США.
Дівчина написала про ідею у своєму фейсбуці, а також поширила інформацію в групах з професійними аніматорами. Про це розповідає TUT.BY.
До слова Масові протести в Білорусі: останні новини та що відомо – фото, відео
Всього на ідею відгукнулися понад 50 аніматорів з різних частин світу – Європи, Азії, Північної Америки, Африки й Австралії. Наймолодшому аніматору всього 12 років.
Я запропонувала загальну концепцію. За композиційну основу ми взяли історичний прапор незалежної Білорусі. Це об'єднавча структура, що дозволяє об'єднати переходи й сцени різних художників в один твір,
– розповіла Юлія Родзицька.
Надалі вже самі аніматори могли компонувати й інтерпретувати ці кольори, як хотіли. Це було й у контексті сучасних білоруських подій, і як абстрактні ілюстрації.
Мультфільм про події в Білорусі: дивіться відео