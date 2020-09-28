Кабінет Міністрів України 28 вересня погодив кандидатуру Анни Коваленко на посаду голови Чернігівської обласної державної адміністрації. Раніше вона була заступницею керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Уряд провів сьогодні позачергове засідання. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Василь Мокан у своєму телеграм-каналі. Раніше Мене позбавили будь-якого впливу: голова Чернігівської ОДА Прокопенко подав у відставку Що цьому передувало Голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко 16 вересня оголосив про відставку.

Усе через те, що, як він сам стверджує, його позбавили будь-якого впливу на формування складу кандидатів до облради від "Слуги народу". Що відомо про Анну Коваленко 29-річна Коваленко є головою всеукраїнської громадської організації "39 жіноча сотня Самооборони Майдану" та координаторкою ГО "Антикорупційний рух України", а також радницею голови держслужби спецзв'язку та захисту інформації.

Вона була консультанткою при комітеті Верховної Ради з питань безпеки і оборони, а також радницею трьох міністрів оборони та міністра інформполітики Юрія Стеця у 2014 –2015 роках.

У 2019 році була обрана депутатом парламенту від "Слуги народу" під 35-им номером. 10 вересня 2019 року достроково склала повноваження у зв'язку з призначенням її заступницею керівника Офісу Президента.

22 квітня президент Володимир Зеленський звільнив Коваленко з посади заступниці з питань оборони керівника ОП Андрія Єрмака і призначив замість неї Романа Машовця.

Саму ж Коваленко призначили заступницею міністра розвитку громад та територій.