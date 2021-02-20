Під льодовиком Антарктиди виявили живих істот, досі невідових науці. Їх знайшли на 900-метровій глибині науковці з Великої Британії.

Науковці британської антарктичної служби виявили організми, коли бурили свердловини (загалом – 8) на шельфовому льодовику Фільхнера. Туди вони спустили камери.

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Як пояснили у матеріалах дослідження, нерухомі істоти перебували на дні, вони нагадують губок. Як вони потрапили туди та як їм вдається виживати – поки невідомо.

Довідка. Зараз британці намагаються з'ясувати, чим харчуються істоти та чи все ж є серед знайдених видів ті, що раніше були добре вивченими.

За припущеннями вчених, ці організми живуть у цілковитій темряві при температурі -2,2. Раніше вважалося, що у таких умовах можуть існувати лише нечисленні групи падальщиків, черв'яки медузи.



Що виявили британські науковці / Фото Frontiers in Marine Science



Льодовики приховують багато таємниць / Фото Frontiers in Marine Science

Що кажуть науковці

Автор дослідження Х'ю Гріффітс наголосив, що це відкриття – одна із тих щасливих випадковостей, які розвертають ідеї науковців зовсім в інший напрямок.

Воно показує нам, що морське життя Антарктики дивовижне та пристосоване до існування у "замороженому" світі,

– наголосив британець.

Крім цього, він додав, що відкриття підіймає значно більше запитань, аніж дає відповідей. Зокрема турбує те, що станеться з цими організмами, якщо шельфовий льодовик впаде.