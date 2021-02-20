Под ледником Антарктиды обнаружили живых существ, доселе неизвестных науке. Их нашли на 900-метровой глубине ученые из Великобритании.

Ученые британской антарктической службы обнаружили организмы, когда бурили скважины (всего – 8) на шельфовом леднике Фильхнера. Туда они спустили камеры.

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Как объяснили в материалах исследования, неподвижные существа находились на дне, они напоминают губок. Как они попали туда как им удается выживать – пока неизвестно.

Справка. Сейчас британцы пытаются выяснить, чем питаются существа и есть ли же среди найденных видов те, которые ранее были хорошо изучены.

По предположениям ученых, эти организмы живут в полной темноте при температуре -2,2. Ранее считалось, что в таких условиях могут существовать лишь немногочисленные группы падальщиков, черви медузы.



Что обнаружили британские ученые / Фото Frontiers in Marine Science



Ледники скрывают много тайн / Фото Frontiers in Marine Science

Что говорят ученые

Автор исследования Хью Гриффитс отметил, что это открытие – одна из тех счастливых случайностей, которые разворачивают идеи ученых совсем в другом направлении.

Оно показывает нам, что морская жизнь Антарктики удивительная и приспособлена к существованию в "замороженном" мире,

– отметил британец.

Кроме этого, он добавил, что открытие поднимает гораздо больше вопросов, чем дает ответов. В частности беспокоит то, что произойдет с этими организмами, если шельфовый ледник сойдет.