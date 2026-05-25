Антибалістика зараз – це глобальний дефіцит через війну з Іраном, – Зеленський

Наразі засоби протиповітряної оборони пріоритетні для України. Проте ракети, які можуть протидіяти балістиці, – у дефіциті, зокрема, через війну на Близькому Сході.

Про це 25 травня у своєму зверненні розповів президент Зеленський.

Що сказав глава держави про антибалістику?

Працюємо з усіма нашими партнерами щодо ППО для України – зрозуміло, що це перший пріоритет,

– підкреслив президент.

Водночас Володимир Зеленський зауважив, що тривалий час не було значного прогресу у співпраці зі США щодо розширення виробництва систем антибалістичної оборони.

Тому триває робота над прискоренням розвитку відповідних виробничих потужностей у Європі, щоб забезпечити необхідні обсяги для власних потреб континенту.

Також Україна продовжить обговорювати з США їхні можливості підтримки у сфері захисту населення та зміцнення обороноздатності, що в перспективі може сприяти допомозі й іншим країнам, які потребують безпеки.

Водночас президент повідомив, що програма PURL продовжує функціонувати, європейські ж партнери надають фінансову підтримку. При цьому, саме Штати відіграють ключову роль.

Важливо! Зеленський заявив, що завдяки сміливості українських військових, розвитку дронів і технологій, а також ударам по ворожих цілях вдалося стабілізувати фронт. За його словами, Україна веде активну оборону й цього року має кращі результати, що, зокрема, визнають навіть російські "військкори".

В Україні може з'явитися своя антибалістика: які деталі?

Співзасновник української оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман повідомив, що підприємство долучилося до європейського проєкту Freya, метою якого є розробка системи протиповітряної оборони, здатної перехоплювати балістичні ракети.

Наразі такі можливості мають лише американські комплекси Patriot. Шпілерман зазначив, що Україна планує провести випробування нової системи до кінця 2026 року. Водночас він наголосив, що реалізація проєкту значною мірою залежить від темпів роботи, адже критично важливо діяти максимально швидко.