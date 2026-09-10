Навіщо на Київщині звели антидронові сітки: військовий експерт розкрив їхнє призначення

Реактивні "Шахеди" хвилями пробиваються до української столиці та області. Відтак почали з'являтися повідомлення, що у напрямку Чорнобиля, траси встановлюють антидронові сітки.

Раніше їх активно зводили у прифронтових районах, щоб вберегти автомобілі, транспорт. Як пояснив 24 Каналу військовий експерт Сергій Грабський, такі рішення на Київщині не варто пов'язувати із загрозою наступу з Білорусі.

Для чого зводять сітки?

Військовий експерт наголосив, що ніякого вторгнення з півночі найближчим часом не буде, адже це технічно неможливо. Але коли ми говоримо про прикриття певних зон, то мовиться про ширший спектр застосування противником різних типів боєприпасів.

Наприклад, від "Герань-5", антидронова сітка, можливо, і не врятує. Але також варто зважати на те, що ураження може бути здійснено й підбитими дронами, тобто тими, які втрачають швидкість, орієнтацію, траєкторію. У такому випадку, якщо можна хоч якось захиститися, – це треба робити.

Найпростіше рішення – сказати, що дрон все одно полетить. Ми маємо щось робити: ставити дроновий захист, сітки, створювати укриття на шляхах сполучення або в критично важливих місцях для того, щоб убезпечити людей. Тому така робота має вестися, і ми її проводимо,

– наголосив Сергій Грабський.

Щодо того, що антидронові сітки в основному спрямовані проти FPV, то не треба забувати, що бойова активність у цій зоні триватиме. Тобто постійно ведеться розвідка, її здійснюють не тільки наші супротивники, а і ми на досить значній глибині території противника – у Білорусі та Росії.

Крім цього ми не відкидаємо можливості перекидання диверсійно-розвідувальних груп, які можуть оперувати на такій відстані або робити, наприклад, “дрони-ждуни”, використовувати інші типів FPV-дронів. Тому, безумовно, треба подбати про безпеку як громадян, так і військових комунікацій.

"Якщо ми маємо такі інструменти як антидронові сітки, то їх треба використовувати на ділянках, які географічно наближені до державних кордонів України і вимагають захисту", – підсумував військовий експерт.

На Київщині зводять антидронові сітки: дивіться відео